控中二區立委補選選舉無效 法院判台股黨候選人敗訴

前立委陳柏惟遭罷免後，台中市第二選區立委補選由林靜儀當選，其中台灣股票黨候選人張炯春指控台中市選舉委員會辦的政見發表會僅10分鐘，違反選罷法中不得少於15分鐘，對選委會提選舉無效之訴；台中地院認為，當時候選人3階段辯論共25分鐘，並無違法，今駁回張之訴，可上訴。

張炯春主張，台中選委會辦理選舉沒辦「政見發表會」，僅有一次「政見辯論會」，且將候選人發表政見的時間縮短為10分鐘，導致候選無法完整陳述政見，違反選罷法第46條關於政見發表會不得少於15分鐘規定。

張還說，他在公辦辯論會後，一再向選委會反應，應辦理第2場政見發表會，但選委會都拒絕辦理，足以影響選舉結果。

台中地院認為，依公職人員選罷法第46條、公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法第3條、18-1條第1項等，區域立法委員選舉，電視政見發表會經同一選區3分2以上候選人同意時，得以辯論方式為之。

法院說，本次5位候選人都同意辦理公辦電視政見發表會，其中包括張炯春在內的4位候選人且都同意以辯論方式辦理，因此選委會依相關規定辦理辯論，並無違法。

而且每位候選人透過3階段辯論發表政見時間合計達25分鐘，即無張炯春所指摘違反選罷法第46條，關於政見發表會不得少於15分鐘規定一事，另依公辦政見發表會實施辦法第3條規定，選委會僅需舉辦一場共辦政見發表會，因此駁回張之訴。