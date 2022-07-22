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台中東大路二段水淹小腿高 民代拚經費明年動工治水

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台中市大肚山麓坡地排水不佳，遇雨大雅區東大路二段就成橘紅土河流，造成百戶居民淹水，最高水淹小腿肚。民代今邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。

今天上午，立法委員楊瓊瓔邀集農委會水保局、水利局與建設局等單位會勘，水利局簡報指出，豪大雨造成東大路二段附近山坡地表逕流水匯集至東大路，加上該處排水不足，未能與下游野溪治理工程銜接，造成中75市養道與東大路口出現積淹水情形。

忠義里里長林義木說，上游大肚山鄰近農路，土質鬆又軟，雨勢來，整條清泉路、東大路二段變成了黃泥路，柏油路面幾乎被淹沒，水淹至少30公分，危及居民通行安全。

水利局規劃「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」獲水保局全額補助，共分兩階段，第一階段明年初施工，針對東大路下邊坡野溪治理，設置箱涵188米等，第二階段後年動工，增設東大路忠貞路口靜水池及排水涵管、設置坡地截流溝等，總經費5340萬元。

楊瓊瓔表示，水利局兩階段施作完工後，台中市建設局將視施作改善狀況，自籌2127萬元，進行中75道路側溝改善與新建側溝集水井8座，解決多年淹水問題。

楊瓊瓔感謝，市議員黃馨慧協助取得截流溝所需私有土地，排水系統暢通可將水流引導至下游，工程完工後有效降低洪水災害，保護鄰近工廠及400多戶居民，不因一場暴雨讓住家變成水鄉澤國。

立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔邀相關單位會勘，訂定「大雅區東大路二段附近坡面整體排水改善治理工程」，第一期由水保局全額補助水利局，分兩階段施工，明年初動工；第二期建設局自籌，改善東大路側溝，兩階段總經費7467萬元。圖／立法委員楊瓊瓔提供

水利局 楊瓊瓔 水保局

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