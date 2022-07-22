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台中大里某工地遭爆亂倒溶劑汙染水源 環保局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員參選人張芬郁追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局到場採檢水體。影片／張芬郁提供
台中市議員參選人張芬郁追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局到場採檢水體。影片／張芬郁提供

台中市議員參選人張芬郁接獲大里區十九甲新仁路一段一處工地疑遭傾倒不明廢液汙染地下水源，今會同台中市環保局、警方到場採檢水體、追查，呼籲揪出不法，還鄉親乾淨地下水源。台中市環保局說明，已採水體檢測，工地部份將取得地主同意後協助開挖釐清。

張芬郁說，大里區十九甲新仁路一段居民到服務處陳情表示，新仁路一段工地空地油罐車頻繁進出，原以為是工程需要，但直到抽地下水澆菜園發現呈現黃竭色才驚覺不對，懷疑傾倒不明廢液造成水汙染。

張芬郁指出，居民在七月初向環保局舉報，並提供水體，但檢驗結果尚未出爐，今邀環保局到現場採樣水體，台中市警局霧峰分局十九甲派出所也調閱路口監視器追查，新仁里里長陳正恭及居民也到現場了解，居民表示，附近工地常進出大卡車、挖土機，後來地下水開始變色，擔心水質有問題影響健康。

環保局指出，環保局在本月11日受理陳情後，隨即派員採檢疑似遭汙染的土壤，送驗約15個工作天，若檢測結果超過環保法規標準，且經查獲為槽車汙染屬實，依廢棄物清理法，最高可處30萬元、勒令停業，並可函請檢調偵辦，最高可處5年有期徒刑、併科1500萬元，遏止不法。

環保局表示，大里區多為自來水普及區，為維護民眾使用地下水的安全，環保局今會針對工地遭陳情有汙染情事，會同陳情的菜園地主採樣地下水，檢測重金屬及總石油碳氫化合物；地主說明地下水做為菜園灌溉使用，已宣導檢測結果出爐前勿飲用，針對工地整地開挖掩埋部分將取得地主同意後協助開挖釐清。

台中市議員參選人張芬郁追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局、警方採檢水體、追查。圖／張芬郁提供
台中市議員參選人張芬郁追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局、警方採檢水體、追查。圖／張芬郁提供
台中市議員參選人張芬郁（右）追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局採檢水體。影片／張芬郁提供
台中市議員參選人張芬郁（右）追查大里區一處工地疑傾倒廢液汙染地下水源案，今會同環保局採檢水體。影片／張芬郁提供

地下水 台中市 監視器

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