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花壇「木師窟」有湖光之勝 更有毛毛的靈異傳說

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉頗有湖光水色之勝的「木師窟」，百年來，即有一些令人「毛毛」的鄉野傳奇，成了鄉民茶餘飯後的話題。
彰化縣花壇鄉頗有湖光水色之勝的「木師窟」，百年來，即有一些令人「毛毛」的鄉野傳奇，成了鄉民茶餘飯後的話題。

農曆7月「鬼月」即將到來，很多地方都有玄奇靈異傳說，彰化縣花壇鄉頗有湖光水色之勝的「木師窟」，百年來，即有一些令人「毛毛」的鄉野傳奇，成了鄉民茶餘飯後的話題。

路過花壇鄉橋頭村中山路往東望去，就可以看到一大片天然潟湖般的沼澤，波光粼粼，引人目光。據花壇文化工作者蔣敏全研究，這地方原本不是漥地，而是在日據時代，為填高目前花壇鄉農會一帶土地，在這裡大肆開挖，以一牛車又一牛車地載走， 地勢明顯低漥，遇雨或其他水源傾注，加上積水沒有出路，逐漸形成沼澤，面積超過20公頃。

蔣敏全說，這處沼澤早年並沒有名稱，據傳花壇崙仔頂沈姓木匠師，到三家春地區工作，夜間沿田埂返回時，因天雨路滑滑下沼澤溺死，這處水漥就被地方取名為「木師窟」。

「木師窟」也發生一些滅頂或尋短事件，附會「抓交替」的靈異傳說，包括豪宅主人新遷後離世等，很多地方民眾認為「木師窟」是很陰的地方。

這處沼澤形成以來，農地已無法耕作，不過，有著波光粼粼的湖光景致，更吸引水鳥棲息、覓食，生機盎然，周邊甚至有很多新的社區形成，甚至蓋起「湖畔別墅」。

現在，「木師窟」面積逐漸縮小約五、六公頃，住家緊鄰沼澤，雖有湖水之勝，但居民卻怕孩去不小心落水，天熱又惡臭難當，且蚊蠅孳生，鄉民對「木師窟」既愛又恨。

在雨季來臨時，「木師窟」的水面更加擴大，如同汪洋，地方曾反映將沼澤填起來，或者興闢下水道，將積水引出，但數十年來，都沒有進展，「木師窟」仍在，靈異傳說仍在。

彰化縣花壇鄉頗有湖光水色之勝的「木師窟」，百年來，即有一些令人「毛毛」的鄉野傳奇，成了鄉民茶餘飯後的話題。圖／蔣敏全提供
彰化縣花壇鄉頗有湖光水色之勝的「木師窟」，百年來，即有一些令人「毛毛」的鄉野傳奇，成了鄉民茶餘飯後的話題。圖／蔣敏全提供

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