彰化年底馬拉松賽季有望復活 民間捐測溫機控人流

國內新冠肺炎確診人數趨緩，往年彰化縣多場路跑活動有望恢復，包括熱門的田中馬拉松、二水馬、二林馬以及員林馬等都開始籌畫，彰化縣府也將針對一系列賽事的宣傳行銷作業上網招標，彰化暫停3年的馬拉松賽季有望在今年復活。

隨著疫情趨緩，進入與病毒共存階段，大型運動賽事有望恢復，家昀國際公司及祥裕國際開發公司今贈彰化縣政府15台「Z-208測溫門禁辨識機」。

彰化縣長王惠美表示，家昀公司李幸章董事長及祥裕公司郭盈吟董事長共同捐贈的測溫門禁辨識機，未來可用於馬拉松、人群聚集的大型活動。

祥裕公司董事長郭盈吟說，測溫機展現科技防疫能力，具備人臉辨識、體溫感測及體溫異常即時語音警報等完善功能，除此之外，還包含門禁系統功能，讓防疫更為滴水不漏。

彰化縣政府表示，中央流行疫情指揮中心7月13日起鬆綁部分措施進行「微解封」，明顯感受到民眾的移動人潮回流，防疫更需科技把關，做好人流控管，這次捐贈的測溫機將運用於縣府各廳舍及場館，進行測量體溫、戴口罩提醒，嚴密防範發燒、未戴口罩的民眾進入辦公處所。