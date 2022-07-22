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中彰投銀髮人才資源中心揭牌 助長者續留職場

中央社／ 台中22日電

中彰投區銀髮人才資源中心今天揭牌啟用，今年預計服務2萬3000名中高齡者及高齡者，透過建立銀髮族專屬的人才資源服務網絡，排除就業障礙，協助續留職場穩定就業。

勞動力發展署中彰投分署設置的銀髮人才資源中心，針對中高齡及高齡者，透過企業輔導團對於人力資源彈性運用、職務再設計降低阻力、促進工作生活平衡等多方層面，提供用人單位輔導協助，協助企業建構友善職場。

中彰投區銀髮人才資源中心今天舉辦揭牌儀式，勞動部許銘春、中彰投3縣市政府勞工局處代表、立委莊競程與工會企業團體代表等人都到場出席。

許銘春致詞表示，國發會推估2025年將邁入超高齡社會，在少子化與高齡化影響下，勞動力市場將出現勞動短缺與老化，而中高齡及高齡勞動力延續，就顯得越趨重要。

許銘春指出，勞動部已於民國109年12月施行「中高齡者及高齡者就業促進法」，推動禁止年齡歧視、鼓勵企業繼續僱用或新聘退休高齡者、放寬定期契約僱用高齡者與推動銀髮人才服務等作為，就是希望能排除就業障礙，協助中高齡者及高齡者續留職場穩定就業。

中彰投分署長劉邦棟指出，中彰投區銀髮人才資源中心的設立，將更能增進與轄內銀髮資源單位的互動連結，建立銀髮服務資源網絡，擴大提供55歲以上銀髮族專屬的人才資源服務，以實際措施支持企業提供僱用機會。

莊競程說，他擔任立委後非常關心長者的就業職場，積極向中央爭取設置銀髮人才資源中心，希望提供就業媒合、就業諮詢及職場適應課程等多元服務，活化銀髮人力資源，讓長者活得健康快樂。

職場 許銘春 勞動部

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