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台中「安心玩旅遊」獎勵團旅 每團最高3萬元

中央社／ 台中22日電

鼓勵旅行業帶團到台中旅遊住宿消費，台中市觀旅局今天宣布「111年台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」開跑，帶團條件符合規定，即可申請每團每人1000元獎勵，最高3萬元。

台中市觀光旅遊局發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為刺激經濟消費，提升觀光產業商機，執行「111年台中山海屯都安心玩旅遊獎勵計畫」，獎勵帶團來台中旅遊消費的旅行業者，鎖定8人以上團體，提供申請每團每人新台幣1000元獎勵，每團申請上限3萬元。

只要符合行程2天1夜以上，至少1夜住宿台中合法旅宿，並參訪台中景點至少2處，在觀光工廠或產業故事館參加至少一項手作體驗或深度參觀導覽，至少2餐在台中市餐飲業用餐，即可申請。

台中市觀旅局長韓育琪表示，透過鼓勵旅行業者引客到台中消費旅遊，加強旅行業者開發台中市具潛力的景點包套行程，除直接提供旅行業者申請獎勵，其他觀光旅遊相關產業，如旅宿業、觀光工廠、產業故事館及餐飲業因而受惠，預計可創造超過1億元觀光產值。

觀旅局提醒，此計畫獎勵對象為合法旅行業，自即日起至今年12月31日或獎助經費用完為止。

台中市 觀光工廠 餐飲業

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