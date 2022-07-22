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陶甕烤雞桶被當檜木泡澡桶 埔心鄉小吃店謝絕讓售

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
王駿成、江詩芳回家鄉埔心開小吃店，去年起增加窯烤項目。記者簡慧珍／攝影
王駿成、江詩芳回家鄉埔心開小吃店，去年起增加窯烤項目。記者簡慧珍／攝影

王駿成、江詩芳都覺得媽媽和阿嬤的廚藝出眾，沒發揚光大很可惜，8年前兩人辭去原有工作，回彰化縣埔心鄉開了一家拉仔麵店，請媽媽和阿嬤當試吃官，雖然店名沒標榜「古早味」但十足複製傳統口味，銅板美食讓很多人一吃成主顧。

40歲王駿成大學讀企管系，38歲江詩芳念時尚造型學系，兩人在求學期間的跨校聯誼活動相識，愛情長跑約6年結婚，王駿成到北部上班，江詩芳曾去中國學習茶藝，返台回埔心鄉自家織帶公司幫忙，兩人多次討論可以一起工作的行業，本來就喜歡烹飪的江詩芳談起媽媽和阿嬤擅長「煮呷」，勾起王駿成對媽媽和阿嬤煮得一手佳餚的回憶，於是借用織帶工廠的部分空間改造成小吃店。

開店前，王駿成和江詩芳把自家廚房當作實驗室，請媽媽和阿嬤撥空指導，每次試吃都給予指導，讓他們調整鹹淡和作法，大概試做半年得到「應該可以開店」評語，王駿成和江詩芳採穩紮穩打的策略，開始只賣拉仔麵、肉燥飯、肝連肉和三層肉的「黑白切」，應顧客要求陸續增加凸（爆豬皮）皮麵、汆燙大腸、豆干和海帶等滷味小菜。

兩年前，王駿成和江詩芳又增加餐點品項，由江詩芳的爸爸到中國大陸訂製5個花梨木當保溫層的陶缸，在中國可烙餅，費盡功夫運來埔心鄉，王駿成和江詩芳全年烤甕仔雞、冬季烤地瓜。江詩芳有茶藝師的基礎，土雞先用陶缸蒸熟，再放入有茶葉和糖的陶甕燻烤入味。因陶甕外圍用花梨木保溫，經常民眾以為賣檜木泡澡桶，而且桶底有輪子，使用上很方便，上門問價錢才知那是烤雞桶。

窯烤地瓜、甕仔雞吸引年輕客群及較有消費能力的客群，但小吃店主力品項仍是銅板價的麵、飯和小菜，座上常客埔心鄉民代表林淑華、詹秀貞到店裡用餐，忍不住推薦王駿成和江詩芳煮出媽媽阿嬤的傳統風味；今天林淑華說，彰化縣人口減少，王駿成、江詩芳願意留鄉工作，小吃價格親民，在餐飲界紅海開創一片天地的經驗，值得彰化子弟參考。

王駿成、江詩芳開小吃店，從中國大陸訂製窯烤桶來烤雞和地瓜，陶甕木桶多次被誤會是檜木泡澡桶。記者簡慧珍／攝影
王駿成、江詩芳開小吃店，從中國大陸訂製窯烤桶來烤雞和地瓜，陶甕木桶多次被誤會是檜木泡澡桶。記者簡慧珍／攝影
王駿成、江詩芳複製媽媽和阿嬤的手藝賣小吃。記者簡慧珍／攝影
王駿成、江詩芳複製媽媽和阿嬤的手藝賣小吃。記者簡慧珍／攝影

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