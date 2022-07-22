彰化長青卡升級 長者補助搭國光、統聯到台北、高雄

彰化縣府補助65歲以上長者及身心障礙者持有長青幸福卡的民眾，每月1千元的社福點數，可搭乘市區公車以及溪頭路線客運，但使用有限，民眾點數常用不完，彰化縣府擴大補助路線，與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡搭乘客運前往台北、高雄，跨縣市活動。

彰化縣長王惠美今天與統聯客運、國光客運簽署合作宣言，彰化縣長王惠美說，基層反映長青卡現在只能用在市區公車，以及6條前往溪頭的路線，為讓長青卡更好用，未來8條國道客運路線也納入補助範圍，民眾持長青卡到售票處購票刷卡扣抵全額車資費用，最遠路程從北斗到台北，一趟扣210點，讓民眾便於南北跑探親、自助旅行。

長青卡升級擴充補助的路線有統聯客運路線「1615彰化-台北」、「1616員林-台北」、「1621台中-高雄」、「1630西港-台北」、「1652鹿港-台北」，以及國光客運路線「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」。

國光客運副董事長王應傑說，彰化是高齡縣，長青卡有助長者到各地去，這幾年客運業因懸崖式業績下滑，經營辛苦，但所有股東老闆都認為與縣府長青卡合作是大眾事業、做功德。

縣府社會處統計目前縣內有13萬多人申請持有長青幸福卡，使用率近6成，每月撥入1千元社福點數，若沒用完下月重新計算，每年預算約5千萬，擴大補助路線後，預計申請人數將提升。