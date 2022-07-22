快訊

林志穎Model X自撞火勢驚人 電動車燒起來為甚麼特別難撲滅？

林志穎開特斯拉Model X自撞 車主熱議：一原因「9成機率人為疏失」

林志穎自撞警方曝「2人臉部挫傷意識清楚」 目擊者：情況緊急

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化長青卡升級 長者補助搭國光、統聯到台北、高雄

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡搭乘客運前往台北、高雄，跨縣市活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡搭乘客運前往台北、高雄，跨縣市活動。記者林敬家／攝影

彰化縣府補助65歲以上長者及身心障礙者持有長青幸福卡的民眾，每月1千元的社福點數，可搭乘市區公車以及溪頭路線客運，但使用有限，民眾點數常用不完，彰化縣府擴大補助路線，與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡搭乘客運前往台北、高雄，跨縣市活動。

彰化縣長王惠美今天與統聯客運、國光客運簽署合作宣言，彰化縣長王惠美說，基層反映長青卡現在只能用在市區公車，以及6條前往溪頭的路線，為讓長青卡更好用，未來8條國道客運路線也納入補助範圍，民眾持長青卡到售票處購票刷卡扣抵全額車資費用，最遠路程從北斗到台北，一趟扣210點，讓民眾便於南北跑探親、自助旅行。

長青卡升級擴充補助的路線有統聯客運路線「1615彰化-台北」、「1616員林-台北」、「1621台中-高雄」、「1630西港-台北」、「1652鹿港-台北」，以及國光客運路線「1828彰化-台北」、「1829員林-台北」、「1830北斗-台北」。

國光客運副董事長王應傑說，彰化是高齡縣，長青卡有助長者到各地去，這幾年客運業因懸崖式業績下滑，經營辛苦，但所有股東老闆都認為與縣府長青卡合作是大眾事業、做功德。

縣府社會處統計目前縣內有13萬多人申請持有長青幸福卡，使用率近6成，每月撥入1千元社福點數，若沒用完下月重新計算，每年預算約5千萬，擴大補助路線後，預計申請人數將提升。

社會處提醒，民眾持長青卡購票需到起站點售票處扣點，沿途雖有停靠站，但因有的是代售票，沒有網路系統，無法中途上車刷卡。

彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡可扣點搭乘客運前往台北、高雄。記者林敬家／攝影
彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡可扣點搭乘客運前往台北、高雄。記者林敬家／攝影
彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡可扣點搭乘客運前往台北、高雄。記者林敬家／攝影
彰化縣府與統聯客運、國光客運合作，8月1日起民眾可持長青卡可扣點搭乘客運前往台北、高雄。記者林敬家／攝影

國光客運 統聯 國道客運

延伸閱讀

批彰化公共工程一再延宕 黃秀芳承諾當縣長充分授權

影／高雄是否發振興券？陳其邁：會配合中央政策再加碼

彰化藝高柔道教練拍女學生裸照 媒體揭發 包庇者才現形

彰化上半年火災件數少6成 消防今拜火神祈福

相關新聞

彰化長青卡升級 長者補助搭國光、統聯到台北、高雄

彰化縣府補助65歲以上長者及身心障礙者持有長青幸福卡的民眾，每月1千元的社福點數，可搭乘市區公車以及溪頭路線客運，但使用...

批彰化公共工程一再延宕 黃秀芳承諾當縣長充分授權

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳長期經營北彰，最近勤跑南彰提高知名度，今天到田尾鄉廣善堂參加關聖帝君祝禱大典，受到當地支持者歡...

台中西屯將新闢寵物公園 1.9公頃臨中港交流道

台中毛小孩將多一處可玩樂奔跑的大公園，位在西屯區溪西圖書館旁的協仁公園，將規劃寵物運動公園。市議員楊正中原爭取占地廣濶的...

按奈橘農民市集明試營運 豐原在地椪柑汁喝起來

台中市是友善單車之都，豐原區農會搭配在地東豐自行車道綠廊起點，開設「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕...

台中幼兒快打站今開打 有冷氣、零食…家長讚五星級

台中市幼兒第一劑莫德納46處幼兒快打站今天開打，副市長黃國榮今視察東區進德國小幼兒快打站，今天造冊通知615人，第一小時...

美不勝收！結合扇形車庫百年慶 彰化火車站亮起來

今年適逢彰化扇形車庫百年生日，有多項鐵道活動舉行，交通部觀光局參山國家風景區管理處除結合台鐵規劃兩梯次蒸汽火車鐵道遊程外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。