批彰化公共工程一再延宕 黃秀芳承諾當縣長充分授權

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳長期經營北彰，最近勤跑南彰提高知名度，今天到田尾鄉廣善堂參加關聖帝君祝禱大典，受到當地支持者歡迎；她說，自從接受黨徵名參選下屆縣長，地方民眾經常向她反映，縣政府行政效率低落，彰化市大埔截水溝工程案一再延宕，社頭鄉基礎工程經費被中央收回，如果她當選縣長一定充分授權，加速行政效率。

廣善堂是田尾鄉打簾村信仰中心，今以古禮舉辦關帝聖君聖誕祝壽大典，鼓聲和鞭炮大作，熱鬧滾滾。副縣長洪榮章、田尾鄉長林守政、立法委員黃秀芳和陳素月、縣議員江熊一楓和縣議員參選人李俊諭擔任陪祭官。

祭典過後，黃秀芳回應地方關心她選情的民眾，自從接受黨中央徵召3周，感受民眾熱切期待新縣長，感覺選情越來越好，目前組織及後援會陸續就定位，競選總部位置將設在彰化市原富山餐廳。

黃秀芳又說，跑基層時，很多民眾反映彰化縣政府行政效率不彰，有公務人員感受沒被充分授權，許多公共工程例如大埔截水溝工程一再延宕、社頭鄉基礎工程款被收回，因此很多選民期待有新縣長讓彰化氣象一新，她若進入縣府，絕對會對公務人員充分授權，讓公務人員可以更全心全意為民服務，提升行政和建設效率。

彰化縣政府表示，大埔截水溝工程全長4公里多，縣政府向中央爭取再多給經費，從34億元提高到約43億元，去年9月發包，遇到國際原物料上漲、營建工程人力短缺，即使他到台中拜訪合格大型營造公司投標，對方大吐苦水說找不到足夠工人，結果流標5次，最近重新辦理招標，至於社頭鄉基礎工程，目前並無被收回補助款。