台中西屯將新闢寵物公園 1.9公頃臨中港交流道

台中毛小孩將多一處可玩樂奔跑的大公園，位在西屯區溪西圖書館旁的協仁公園，將規劃寵物運動公園。市議員楊正中原爭取占地廣濶的水湳中央公園，但經評估，公園遊客人潮多，不適合。市府相關單位今會勘，確認福和里協仁公園將闢建為西屯區首座寵物公園。

楊正中指出，都會區的毛小孩很需要可以奔跑、運動的公園，否則關在公寓大樓悶壞了。他長期向市府爭取，建設局、農業局人員今一起到協仁公園會勘，認為地點及面積均適合，將闢建為西屯區首座寵物公園。

西屯區議員參選人楊大鋐也參與會勘，他說，協仁公園位在單元一重劃區內，臨台灣大道，距中港交流道也近，公園面積約1.9公頃，交通和停車方便。

市府建設局指出，協仁公園內已有座溪西圖書館，未來寵物公園規劃適合大、小犬分離的運動區域，設置跳躍跨欄、隧道水泥管、棧橋等設施，讓毛小孩可以盡情在公園內跑跳玩樂。

民眾反映，希望市府闢建時，考量飼主的休憩空間，尤其要有足夠的遮陽和避雨設施，大人和毛孩玩得開心。