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按奈橘農民市集明試營運 豐原在地椪柑汁喝起來

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕，農會推薦豐原在地水果原汁的椪柑汁，炎炎夏日酸甜又消暑，農產小黃瓜、玫瑰花正是季節。圖／豐原區農會提供
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕，農會推薦豐原在地水果原汁的椪柑汁，炎炎夏日酸甜又消暑，農產小黃瓜、玫瑰花正是季節。圖／豐原區農會提供

台中市是友善單車之都，豐原區農會搭配在地東豐自行車道綠廊起點，開設「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕，農會推薦豐原在地水果原汁的椪柑汁，炎炎夏日酸甜又消暑，農產小黃瓜、玫瑰花正是季節，現場安排魔術表演、打卡送好禮等活動，精彩可期。

東豐自行車綠廊全國知名，每年約有上百萬名遊客造訪，豐原區農會在自行車道起點設置「按奈橘ENERGY農民市集」，豐原區農會總幹事蔡森揚說，農會產稻米、柑橘到大蔥、小黃瓜、小蕃茄、哈蜜瓜、無花果等，農業走向精緻化、高品質，開辦市集不僅照顧果農，更讓消費者認識豐原在地好產品。

豐原區農會表示，市集明早9點到傍晚5點試營運，20席攤位販售台中在地好農產，包含豐原椪柑汁、當季小黃瓜到七夕應景的玫瑰花，是必備伴手禮，還有梨山水梨、外埔火龍果等優質水果，爽口又消暑。

農會指出，明、後天活動會場有魔術團隊、趣味小丑雜耍秀、舞蹈表演，更有親子喜愛的打卡送好禮等活動。按奈橘ENERGY農民市集地點在東豐自行車綠廊起點段（薰衣草租車總店對面，台中市豐原區朴子街181-191號），每周六、日營運。

農曆七夕情人節前夕，豐原區農會盛產玫瑰花，詢問度相當高。圖／豐原區農會提供
農曆七夕情人節前夕，豐原區農會盛產玫瑰花，詢問度相當高。圖／豐原區農會提供
豐原區農會在地盛產小黃瓜，清爽又脆甜。圖／豐原區農會提供
豐原區農會在地盛產小黃瓜，清爽又脆甜。圖／豐原區農會提供
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕。圖／豐原區農會提供
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕。圖／豐原區農會提供
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕。圖／豐原區農會提供
「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕。圖／豐原區農會提供
炎炎夏日，來一杯酸甜椪柑汁，消暑又解渴。圖／豐原區農會提供
炎炎夏日，來一杯酸甜椪柑汁，消暑又解渴。圖／豐原區農會提供

農會 自行車 農民 椪柑 柑橘

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