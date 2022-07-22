按奈橘農民市集明試營運 豐原在地椪柑汁喝起來

台中市是友善單車之都，豐原區農會搭配在地東豐自行車道綠廊起點，開設「按奈橘ENERGY農民市集」明早9點試營運、後天開幕，農會推薦豐原在地水果原汁的椪柑汁，炎炎夏日酸甜又消暑，農產小黃瓜、玫瑰花正是季節，現場安排魔術表演、打卡送好禮等活動，精彩可期。

東豐自行車綠廊全國知名，每年約有上百萬名遊客造訪，豐原區農會在自行車道起點設置「按奈橘ENERGY農民市集」，豐原區農會總幹事蔡森揚說，農會產稻米、柑橘到大蔥、小黃瓜、小蕃茄、哈蜜瓜、無花果等，農業走向精緻化、高品質，開辦市集不僅照顧果農，更讓消費者認識豐原在地好產品。

豐原區農會表示，市集明早9點到傍晚5點試營運，20席攤位販售台中在地好農產，包含豐原椪柑汁、當季小黃瓜到七夕應景的玫瑰花，是必備伴手禮，還有梨山水梨、外埔火龍果等優質水果，爽口又消暑。