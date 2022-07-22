美不勝收！結合扇形車庫百年慶 彰化火車站亮起來

今年適逢彰化扇形車庫百年生日，有多項鐵道活動舉行，交通部觀光局參山國家風景區管理處除結合台鐵規劃兩梯次蒸汽火車鐵道遊程外，還攜手彰化市公所在彰化火車站打造的「鐵道光環境」，光廊結合在地文化與燈光藝術，今（22）日晚間7時舉辦點燈儀式，從前站到後站綿延1公里，繽紛燦爛，美不勝收。

今晚點燈的「鐵道光環境」，佈展在彰化火車站廣場及扇形車庫之間的天橋、道路沿線，重點設置各式光環境燈飾，呈現臺鐵早期蒸汽列車、扇形車庫圓形轉盤等等造型，設計出「一飛衝天」、「水幕光影」、「群蝶飛舞」等精彩光環境，綿延環繞車站逾1公里，將持續亮到9月3日，讓整個彰化火車站的前、後站區都光彩亮麗起來。

參山處表示，燈景中的「一飛衝天、繼往開來」，是一台蒸汽老火車載送彰化知名在地美食肉圓以及優良農特產葡萄，由地底衝出，駛向跨站天橋的天際光廊；「璀璨光影迎賓客」是以玫瑰金色的冰條燈點綴站前廣場，搭配噴水池的光影，美艷絕倫；「水幕光影展風華」是運用站前廣場的藝術雕像噴水池，定時以LED染色燈，將藝術雕像噴水池染上絢麗色彩，光彩奪目。

此外，「鐵道嘉年華光廊」以珊瑚橘的燈串搭配流星燈及星球燈，沿著星光台階進入臺灣鐵道的光廊，彷彿走進時光隧道。現場燈飾繽紛，目不暇給，百年盛事，是暑假親子旅遊好去處。

兩梯次的蒸汽火車鐵道遊程，由DT-668「國王號」蒸汽火車頭牽引火車搭載200多名遊客由彰化站到二水站，重現百年前蒸汽火車行駛縱貫鐵路場景，讓鐵道迷追尋搭乘蒸汽火車的風情，其中，8月13日遊程20日上午10點在網路開賣，不到 5分鐘即告完售，如因未匯款產生的缺額，今天（22日）上午10點將在參山粉絲團公告第二次網路報名，沒買到票的民眾還有機會搶到候補名額，另外11月5日的梯次會盡快公告售票時間。