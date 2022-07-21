芭樂情歌永傳唱…台中歌劇院為你押韻 召喚戀愛的感覺

楊景翔演劇團「我為你押韻─情歌Revival」曾獲台北文學獎優選劇本，首演至今10年已有百場，8月27、28日首度到台中國家歌劇院演出，編劇馮勃棣透過90年代傳唱至今的流行歌曲、押韻台詞與犀利對白，刻畫酸甜苦辣的愛情。

此劇講述寫不出東西、想放棄生命的編劇，意外被神秘女子所救，兩人不斷對話，道出各自對愛情的憧憬，洩漏內心深處對情感的膽怯及懦弱。

馮勃棣2008年完成劇本，2011年起由楊景翔執導，連續6年在台演出，同時也授權IP在中國巡演。馮勃棣說，這是齣愛情療傷輕喜劇，當年是為自己療傷，也幸好當時有寫下，「現在的我，可能寫不出這樣的本了。」

2021年的全新重製，原班人馬王宏元與林家麒，曾奪金鐘女配角獎的孫可芳加入陣容擔任女主角，三金音樂家柯智豪與日京江羽人重新創作歌曲，加入6人歌隊與樂團高歌。

王宏元說，首演時還不到30歲，憑直覺在玩，學一些Beatbox、假Rap，重製版深索內心和過去。林家麒說，這是他退伍後第一齣戲，陪著他成長、談戀愛、結婚生小孩，這齣戲是他人生的部分。

孫可芳說，2020年排練時幾乎每天回家都哭，覺得自己好糟。準備好要上台了，卻碰上疫情停演。這次是帶著「創傷壓力症後群」重返舞台，好劇本就每段時間再看，體會不一樣。

全劇開場就像一群人攻占民歌西餐廳，舞台上自彈自唱，KTV原汁原味搬上舞台，復刻90年代後的流行音樂與時代記憶。導演楊景翔說「走過10年後的Revival版本，比較像走過青春之後，重新回顧年少時的愛情，感覺很久了，但隨時又可以召喚回戀愛的感覺。」這次根據大劇院空間，量身調整開場與結尾，演出歌劇院限定版。另邀情歌王許哲珮、閻奕格、路嘉欣助陣。