聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化上半年火災件數少6成 消防今拜火神祈福
今天農曆6月23日，是火德星君誕辰日，彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜祈福，彰化消防局統計上半年火災件數390件，較去年942件減少58.6%，死傷人數今年上半年17人，較去年50人，降低66%。
火德星君在民俗上稱為火神，各地常奉祀火德星君以祈求避免火災，消防人員也奉祀火德星君為守護神，為祈求保佑消防人員在執行救災救護時的安全，消防及義消今天準備鮮花素果虔誠祭拜，祈求消防同仁、義消、婦宣，執行救災、救火行動及防火宣導都可以順利平安。
施順仁表示，為充實消防救災量能，彰化充實並汰換救災車輛裝備器材，另為維護消防同仁身心健康，全面實施勤二休二勤休制度，提高健康檢查補助費用，充實消防人力，以提升救災安全與士氣，也針對消防人員全面實施火場安全訓練、大隊幕僚訓練及指揮官訓練等，強化消防戰力。
施順仁指出，上半年火災件數與死傷人數都減少，建議縣民隨時注意防火，家家戶戶裝設住警器，提早發現火災，降低災害損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言