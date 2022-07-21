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彰化上半年火災件數少6成 消防今拜火神祈福

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今天農曆6月23日，是火德星君誕辰日，彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜祈福。圖／彰化消防局提供
今天農曆6月23日，是火德星君誕辰日，彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜祈福。圖／彰化消防局提供

今天農曆6月23日，是火德星君誕辰日，彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜祈福，彰化消防局統計上半年火災件數390件，較去年942件減少58.6%，死傷人數今年上半年17人，較去年50人，降低66%。

火德星君在民俗上稱為火神，各地常奉祀火德星君以祈求避免火災，消防人員也奉祀火德星君為守護神，為祈求保佑消防人員在執行救災救護時的安全，消防及義消今天準備鮮花素果虔誠祭拜，祈求消防同仁、義消、婦宣，執行救災、救火行動及防火宣導都可以順利平安。

施順仁表示，為充實消防救災量能，彰化充實並汰換救災車輛裝備器材，另為維護消防同仁身心健康，全面實施勤二休二勤休制度，提高健康檢查補助費用，充實消防人力，以提升救災安全與士氣，也針對消防人員全面實施火場安全訓練、大隊幕僚訓練及指揮官訓練等，強化消防戰力。

施順仁指出，上半年火災件數與死傷人數都減少，建議縣民隨時注意防火，家家戶戶裝設住警器，提早發現火災，降低災害損失。

彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜火德星君。圖／彰化消防局提供
彰化消防局長施順仁率領消防及義消代表到大西門慶豐宮參拜火德星君。圖／彰化消防局提供

火災 彰化

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