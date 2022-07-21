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彰化兒童藝術節移動故事屋AR特展 可和虛擬角色合照

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，可以下載展場APP，透過AR產生卡通虛擬與實境交錯的攝影效果。圖／彰化文化局提供
彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，可以下載展場APP，透過AR產生卡通虛擬與實境交錯的攝影效果。圖／彰化文化局提供

彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，縣長王惠美今天參加活動開幕式表示，展覽由移動故事屋以AR實境的虛擬交錯產生新的五感體驗，還有8場售票演出，讓親子在暑假有不一樣的展覽和沉浸式劇場演出可觀賞。

王惠美今天與員林市長游振雄、彰化文化局長張雀芬、彰化家扶中心主任王震光等人一起參加I FUN親子特展移動故事屋「走入童話，大象國王攝影展」AR特展開幕式，並陪小朋友們聽故事。

王惠美說，近年縣府積極向中央爭取經費，挹注4280萬元將員林演藝廳場館空間活化、硬體設備升級，縣府也積極推動AI，隨著AR、VR越來越普及化，衍生出新的表演方式、展覽，今年暑假文化局特別與移動故事屋合作，兒童藝術節希望讓大家有不一樣的體驗。

移動故事屋總監張嘉路說，移動故事屋首次到彰化演出，希望配合美感教育來呈現故事，也歡迎民眾一起進劇場欣賞演出。

王惠美說，隨著疫情逐漸趨緩，暑假可出來看展走走，「大象國王攝影展」共有18幅成品展示，透過AR互動畫作及平面插畫作品，可以下載展場專用APP，跟畫作合影留念。彰化兒童藝術節還有8場員林演藝廳售票演出，詳情可查詢員林演藝廳官網或OPENTIX兩廳院文化生活售票系統。

7月23、24日下午小劇場還有2場次的《紅鼻仔大冒險》及《機器人流浪記》為BOX藝童體驗營沉浸式劇場動畫版演出。

觀眾可以能下載展場專用APP「大象國王攝影展」，透過AR所呈現虛擬動物角色各種可愛且逗趣的動作合影，此次展覽以追夢的大象國王引導孩子們思考夢想與行動的方向，也規劃「骰子互動區」，展期間和AR作品合影並完成上面任務後，就可獲得精美小禮物。

彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，縣長王惠美今天參加活動開幕式，與小朋友一起看展。記者林宛諭／攝影
彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，縣長王惠美今天參加活動開幕式，與小朋友一起看展。記者林宛諭／攝影
彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，還有沉浸式劇場演出可觀賞。記者林宛諭／攝影
彰化兒童藝術節在員林演藝廳舉辦移動故事屋「大象國王攝影展」AR特展，還有沉浸式劇場演出可觀賞。記者林宛諭／攝影

彰化 大象 AI 親子

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