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南投莫德納兒童型疫苗已到貨 明與50歲第四劑同步開打
南投縣首批兒童劑型Moderna疫苗已配送到貨，將於明天起開放滿6個月至5歲嬰幼兒接種基礎劑， 衛生局長陳南松表示，同時再度開放第二次追加劑（第四劑）接種對象為50歲以上成人，預估全縣可以接種的民眾約有1300多人，請符合接種資格的縣民，依自身風險及意願評估，把握機會前往縣內合約院所接種。
南投衛生局表示，考量嬰幼兒父母以上班族居多，特別在7月23日（六）請13鄉鎮市衛生所，南投市在慈濟南投聯絡處開設假日接種站，因接種對象為5歲以下的幼兒，特別注意家長可能會有哺（集）乳及換尿布的需求，要求現場的空調通風及人流管制，提供足夠的座位，讓家長順利完成小寶貝人生第1次的新冠疫苗接種。
此外，由於6個月至5歲的幼兒，尤其嬰幼兒尚未能表達自身感受，請家長於接種後持續留意，常見副作用通常輕微，並於數天內消失，其中發燒一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、活動力持續不佳等不適症狀，應盡速就醫。
局長陳南松指出，因邊境管制政策逐漸開放，近日國內已出現Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的本土個案，疫苗接種為重要且有效的防疫措施，接種疫苗後可降低感染後重症及死亡的風險；縣內今天確診人數仍有452例，但目前庫存疫苗充足，請尚未完成基礎劑及追加劑接種的民眾，建議盡速完成施打。
民眾若擔心疫苗接種後的副作用或不良反應，國內專家學者建議，可以選擇副作用較輕微的Novavax疫苗來接種，衛生局表示，Novavax安全性好，發生心肌炎或血栓機會較低，且保護效果預期可達9成，南投縣已獲配1萬劑Novavax疫苗供18歲以上民眾使用，目前各合約院所都有備量，歡迎民眾接種。
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