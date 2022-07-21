重視偏遠聚落簡易自來水 林明溱接連現勘竹鹿水里等地

南投縣自來水供水普及率不高，居全台第18位，特別是偏遠地居鄉親用水困難的問題，縣長林明溱近來會勘竹山、鹿谷及水里等山區聚落，發現不僅是沒有自來水，就是簡易自來水付之闕如，或設備老舊受損，讓讓百餘戶人家飽受無水或缺水之苦，要求建設處加緊趕工，早日讓居民有穩定充沛的簡易自來水可以使用。

根據統計資料，南投縣自來水供水普及率79.80%，且仍有5個鄉鎮普及率六成以下，尚待改善，和台灣地區19縣市普及率相比，以嘉義市 99.87％最高，屏東縣50.83％最低，南投縣竟只居第18位。

縣長林明溱昨天深入鹿谷鄉偏遠聚落深坑鶴山廟及竹山鎮田子里集會所，當下就看到3聚落有的沒有簡易自來水，有的則是設備老舊受損，上百戶人家飽受無水或缺水之苦，因而決定動支縣庫經費，分別在深坑及內湖兩聚落投入更換管線，如高密度聚乙烯水管1650公尺、抽水馬達，及增設聚氯乙烯水管8,400公尺、20噸RC蓄水池一座，將徹底改善這兩個聚落約250位居民用水的難題。

林明溱說，縣內迄今仍有和雅村深坑地區約63戶163人、內湖村高山聚落20戶約86人無水可用，田子里的部分則是第3鄰的簡易自來水，增設取水口護牆，改善取水問題，可望讓23戶用水戶、79位居民更安心放心的「整年有水可用」。