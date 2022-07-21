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台中大安區北汕溪虹橋改建工程開工 明年7月底完工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。記者游振昇／攝影
台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。記者游振昇／攝影

為提升大安濱海樂園的使用安全及南北園區通行便利，台中市府投入6438萬元由建設局啟動「大安區北汕溪虹橋改建工程」，今天開工，預計明年7月底完工，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，連結南北兩岸遊憩區域，帶動當地觀光人潮。

台中市副市長陳子敬今天在開工典禮表示，在地居民引頸期盼的虹橋，今天終於開工，改建完成後將提供鄉親、遊客更方便、穩固及耐久的橋梁。

陳子敬表示，舊有虹橋為鋼構橋梁，因位於濱海地區鏽蝕嚴重且年久失修，形成鋼構危橋，影響行人安全，2019年10月已拆除，後續因疫情影響及物價飛漲，原工程預算4470多萬元提升至6438萬元，追加近2000萬元，終於在今年順利招標。

陳子敬說，期望建設廠商長泰營造股份有限公司將橋做得穩固、耐久，讓這座橋百年受用，改建工程完工後作為行人及自行車通行，未來將提供鄉親及遊客便利的連結橋梁。

中市建設局表示，新建橋梁採預力混凝土梁橋，比鋼構更耐蝕，長57公尺，寬6公尺，提供行人與自行車使用，南北兩端設置南北兩岸觀景平台及自行車暨無障礙斜坡道與人行道，並連結既有的濱海堤頂自行車道，工程完工後，將銜接北岸大安濱海樂園與南岸媽祖園區，連結南北兩岸遊憩區域，提升當地觀光人潮。

建設局說明，此工程因受疫情影響營建物價大幅上漲及營造業缺工缺料，致工程費大幅增加，總工程費用達6438萬元，歷經2次上網招標，今年5月工程發包完成，今天開工，預計明年7月底完工。

台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。圖／台中市政府提供
台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。圖／台中市政府提供
台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。記者游振昇／攝影
台中市大安區北汕溪虹橋改建工程今天開工，預計明年7月底完工。記者游振昇／攝影

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