黃玉芬選彰化市長請議長幫忙 謝典林提醒看板要放黨徽

國民黨彰化縣黨部上月提名前縣議員黃玉芬參選彰化市長，不過初選至今黃玉芬看板、文宣仍不見掛上國民黨徽，讓部分國民黨支持者不滿，黃玉芬昨拜訪彰化縣議會議長謝典林，謝的臉書貼文也說破了這件事，加上黨內初選的對手彰化縣議會機要祕書張東正目前未表態不選，也讓選情添變數。

謝典林昨天發文指黃玉芬拜訪他時，開口說要請他幫忙，「一時之間我也傻住；我既沒有參選過首長的經驗，戶籍地也不在彰化市，說真的我也不知道能幫上什麼忙。」

黃玉芬去年底加入國民黨，彰化縣前議員張東正今年3月接下縣議會機要秘書一職，與黃玉芬爭取黨內提民參選市長，最後初選民調由黃玉芬以些微之差勝出。

謝典林貼文也指出，選舉難免會有恩怨，需要誠心的化解才能凝聚大家的支持。他為黃玉芬加油，但建議要趕快把看板掛出來，「而且要記得放上黨徽，為代表國民黨參選彰化市長感到驕傲。」

謝典林點出的問題確實是不少黨內人士所在意，認為黃玉芬從初選開始背心、文宣都沒有國民黨的象徵，顯得游離不定。

黃玉芬說，他很明確是國民黨員，也在臉書拍片說明加入國民黨的原因，不需要以黨籍來炒作，這次參選希望突顯年輕人的特質，看板展現有別以往的傳統樣貌，也有許多黨內前輩認同，加上經費有限，設置看板的地點不多，實在難一再的更換看板。

黃玉芬說，這一個月在為促進黨內團結努力，會去找議長是希望透過他的關係，消弭初選與對手團隊留下的疙瘩，也拜訪許多黨內人士，將聽從建議會別上黨徽、國旗；她也說，前幾天曾到張東正夫妻服務處等人想當面接觸，但因未約沒碰到對方。

張東正表示，未接過黃玉芬的約訪，在活動場合也會碰到，但未曾感受到對方想要詳談。是否仍參選彰化市長？他表示，目前還在考慮，但不會因為要打壓誰才出來選，主要是要評估是否有勝選機會，對彰化有益才會選。