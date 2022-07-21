快訊

MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員

拜登為何扯軍方反對波洛西訪台？訪問時間過於敏感

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃玉芬選彰化市長請議長幫忙 謝典林提醒看板要放黨徽

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
代表國民黨參選彰化市長的前縣議員黃玉芬看板不見黨徽，讓部分黨員難接受。記者林敬家／攝影
代表國民黨參選彰化市長的前縣議員黃玉芬看板不見黨徽，讓部分黨員難接受。記者林敬家／攝影

國民黨彰化縣黨部上月提名前縣議員黃玉芬參選彰化市長，不過初選至今黃玉芬看板、文宣仍不見掛上國民黨徽，讓部分國民黨支持者不滿，黃玉芬昨拜訪彰化縣議會議長謝典林，謝的臉書貼文也說破了這件事，加上黨內初選的對手彰化縣議會機要祕書張東正目前未表態不選，也讓選情添變數。

謝典林昨天發文指黃玉芬拜訪他時，開口說要請他幫忙，「一時之間我也傻住；我既沒有參選過首長的經驗，戶籍地也不在彰化市，說真的我也不知道能幫上什麼忙。」

黃玉芬去年底加入國民黨，彰化縣前議員張東正今年3月接下縣議會機要秘書一職，與黃玉芬爭取黨內提民參選市長，最後初選民調由黃玉芬以些微之差勝出。

謝典林貼文也指出，選舉難免會有恩怨，需要誠心的化解才能凝聚大家的支持。他為黃玉芬加油，但建議要趕快把看板掛出來，「而且要記得放上黨徽，為代表國民黨參選彰化市長感到驕傲。」

謝典林點出的問題確實是不少黨內人士所在意，認為黃玉芬從初選開始背心、文宣都沒有國民黨的象徵，顯得游離不定。

黃玉芬說，他很明確是國民黨員，也在臉書拍片說明加入國民黨的原因，不需要以黨籍來炒作，這次參選希望突顯年輕人的特質，看板展現有別以往的傳統樣貌，也有許多黨內前輩認同，加上經費有限，設置看板的地點不多，實在難一再的更換看板。

黃玉芬說，這一個月在為促進黨內團結努力，會去找議長是希望透過他的關係，消弭初選與對手團隊留下的疙瘩，也拜訪許多黨內人士，將聽從建議會別上黨徽、國旗；她也說，前幾天曾到張東正夫妻服務處等人想當面接觸，但因未約沒碰到對方。

張東正表示，未接過黃玉芬的約訪，在活動場合也會碰到，但未曾感受到對方想要詳談。是否仍參選彰化市長？他表示，目前還在考慮，但不會因為要打壓誰才出來選，主要是要評估是否有勝選機會，對彰化有益才會選。

日前台中縣前議員劉坤鱧宣布參選彰化市長，呈現三角督局面，外界評估可能瓜分民進黨的票源，這恐怕也是張東正還未放棄的考量之一。

彰化縣議會機要祕書張東正與縣議員妻的看板仍高掛，讓不少支持者認為張東正仍有參選市長的機會。記者林敬家／攝影
彰化縣議會機要祕書張東正與縣議員妻的看板仍高掛，讓不少支持者認為張東正仍有參選市長的機會。記者林敬家／攝影
代表國民黨參選彰化市長的前縣議員黃玉芬昨拜訪彰化縣議會議長謝典林，貼文照片趣味引起討論。圖／翻攝臉書
代表國民黨參選彰化市長的前縣議員黃玉芬昨拜訪彰化縣議會議長謝典林，貼文照片趣味引起討論。圖／翻攝臉書

黃玉芬 國民黨

延伸閱讀

新北新人「第一人」 林鼎超率先掛出侯友宜合體看板

彰化與巴黎的對話 台法兩地藝術家聯展今開幕

工業區慶安水道變身水樂園 SUP等水上體驗湧進3千人

殺豬博士以無黨宣布選彰化市長 擾動藍綠「蜂狗大戰」

相關新聞

台中捷運藍線 環評初審通過

台中捷運藍線與屯區捷運在今年6月均有重大進展！台中捷運藍線6月16日通過環評初審，市府交通局長葉昭甫表示，捷運藍線環境影響說明書已通過專案小組初審會議，同時綜合規劃報告於5月提報交通部審查中...

低碳節能 微笑單車2.0電輔車加入營運

台中市推動「iBike倍增計畫」自109年底啟動，目前YouBike 2.0建置突破1,100站，6月21日起更加入「微笑單車2.0電輔車(YouBike2.0E)」，為市民提供更多元的選擇！

台中攜手台積電 打造都市綠廊

台中市政府與台積電攜手合作，去年在烏日區種下希望樹苗，台積電也種植台74高架橋下綠帶，投入近千萬元優化朝馬路到市政路段，今年二期再延伸到公益路段，預計年底完工，改造景觀與環境，創造台中綠色廊道。

藍天白雲計畫 台中空品改善

台中市改善空污推出「藍天白雲」計畫，根據環保署統計，台中今年上半年PM2.5平均值僅14.1微克，低於全國平均14.7微克，市長盧秀燕指出，是自民國95年以來同期最好的紀錄。

黃玉芬選彰化市長請議長幫忙 謝典林提醒看板要放黨徽

國民黨彰化縣黨部上月提名前縣議員黃玉芬參選彰化市長，不過初選至今黃玉芬看板、文宣仍不見掛上國民黨徽，讓部分國民黨支持者不...

竹山、鹿谷偏遠聚落無水可用 興建簡易自來水擺脫困境

南投縣鹿谷鄉和雅村、內湖村及竹山鎮田子里位在山區，無自來水可用，居民長期忍受無水、缺水之苦，南投縣長林明溱會勘三處聚落，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。