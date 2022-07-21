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竹山、鹿谷偏遠聚落無水可用 興建簡易自來水擺脫困境
南投縣鹿谷鄉和雅村、內湖村及竹山鎮田子里位在山區，無自來水可用，居民長期忍受無水、缺水之苦，南投縣長林明溱會勘三處聚落，決定由縣府自籌250萬元經費，興建簡易自來水，增設水管、抽水馬達、補強取水口，解決偏遠聚落無水可用困境。
林明溱到鹿谷鄉深坑鶴山廟及竹山鎮田子里集會所，聽取當地居民對改善用水的問題，也由建設處向居民說明簡易自來水改善辦法。
林明溱說，鹿谷鄉和雅、內湖兩村自來水供應計畫，在他上屆縣長任內，便透過立委許淑華爭取到水利署補助6000萬元經費。水利署承諾第一期自來水工程，但中央政黨輪替後第二期工程就沒有下文，和雅村深坑地區約63戶163人、內湖村高山聚落20戶約86人無水可用。
在許淑華及多位縣議員爭取下，他決定由縣府籌措經費自行改善，分別在深坑及內湖兩聚落更換高密度水管，抽水馬達、蓄水池一座，將徹底改善居民用水的難題。
竹山鎮田子里縣府曾裝設簡易自來水，但因取水口遭沖刷極易堵塞，在縣議員蔡孟娥、鎮代里長反映下，將投入經費增設取水口護牆，改善取水問題，讓居民再也不用煩惱無水可用。
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