快訊

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這件事惹爭議

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

提「台中十大建設」證見 蔡其昌：開啟台中大建設元年

聯合報／ 記者劉柏均趙容萱黃仲裕／台中即時報導
蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。記者黃仲裕／攝影
蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。記者黃仲裕／攝影

立法院副院長蔡其昌將代表民進黨，參選年底台中市長選戰，在民進黨全代會後，今在台中烏日舉辦「好蔡上場」造勢大會；蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。

蔡其昌表示，只要當選台中市長，立即啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」：

一、捷運藍線，先除弊端，4年內動工。以百公里輕軌捷運，串連台中山海屯環線路網。比照高雄經驗，快速核定橘線與屯區的紫線。

二、65歲老人健保持續補助。顧長輩也要顧未來，我當市長，比照日本與韓國，營養加倍、午餐免費，讓父母更安心。

三、增闢科技產業工業園區。加速完成水湳國際會展中心以及興建工具機集貨中心，讓台中機械業以在地群聚優勢，成為國際採購中心，打造台灣另一個兆元產業聚落。

四、社宅加倍。4年內八千戶社會住宅動工，讓社宅總量達到1萬4000戶，讓青年朋友宜居宜業。

五、完成東豐快速道路興建。重起生活圈四號道路工程，以高架方式連結西濱快速道路、國三、國一、中彰快速道路及環中路，連結東台中與西台中。打通市政路，紓解台中工業區車流，增開台灣大道北側漢翔路延伸線，連結中科與水湳經貿園區。增設停車場並以科技管理，達成便捷、低污染的智慧交通城市

六、推動中區新裝計劃，更新傳統市場，推升在地經濟，讓台中市29個行政區各個小鎮風華再現。

七、營造市民為本的城市空間，行人自在、騎車暢通、公園好玩、友善寵物。守望台中，治安零死角。

八、打造至少30公里大台中水岸生活綠廊。在烏溪河畔興建「烏溪獨立音樂中心」，讓市民親水愛樂，與城市生態一起生活。

九、強化台中文化活動，增加文化藝術展演空間，設立城市歷史博物館

十、啟動台中2035年低碳城市行動，減煤轉氣，減碳永續，全面降低移動污染源。

蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。記者黃仲裕／攝影
蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。記者黃仲裕／攝影

2022大選

延伸閱讀

蔡其昌首場造勢 林佳龍：我是盧秀燕的剋星、蔡的動力

中市長選戰蔡其昌首場造勢 潘孟安：揹台中未來十字架

蔡其昌首場中市長選舉造勢 鄭文燦：輸贏在10%以內

參訪立法院 歐洲議會副議長：加強歐盟與台灣關係

相關新聞

柯志恩專訪／談對手陳其邁施政給70分 諷「這麼冰冷怎麼會是暖男」

2022高雄市長之爭，女柯P對決暖男市長，國民黨市長參選人柯志恩採直球對決，拚連任的陳其邁冷處理從容以對，柯志恩接受聯合...

陳時中大酸柯文哲「智商是小孩的事情」 網友看戲：嘴砲一流耶！

民進黨台北市長參選人陳時中在20日表示「智商是小孩的事情」、「小孩才有在講這個啊」，被認為是在暗酸曾自稱智商157的台北市長柯文哲，消息一出引來網友熱烈討論，有人認為陳時中此言是為「鞏固綠營選票」，而更多網友則大讚陳時中「酸得好」、「被圈粉」。

「以民為先」架走陳情民眾？ 陳時中臉書被灌爆 網怒：以民進黨為先？

民進黨台北市長參選人陳時中昨(20)日前往萬華龍山寺參拜，龍山寺董事長黃書瑋還贈送「以民為先」字畫，為他造勢。陳時中在受訪時，碰上民眾激情演出，一名中年男子高喊「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」，陳時中一時愕然，陳情男子當場被架離。

蔣萬安甩躺平標籤 證實李貴敏、李德維加入團隊

國民黨台北市長參選人蔣萬安遭批選舉戰略躺平，不過蔣萬安今證實團隊將邀國民黨立委李貴敏與李德維加入，媒體更問及今發言砲火猛...

陳時中稱「責任來我就扛」 蔣萬安嗆：民眾就被扛走

民進黨台北市長參選人陳時中昨赴萬華龍山寺參拜，現場出現一位陳情民眾，結果直接遭人架走。國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，陳...

沈慧虹政見發表第一炮 喊「東門町造市」帶動中正台

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天發表政見第一炮，鎖定舊城區提出「東門町造市計畫」，將以中正台、民眾活動中心與新竹美學館為核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。