提「台中十大建設」證見 蔡其昌：開啟台中大建設元年

立法院副院長蔡其昌將代表民進黨，參選年底台中市長選戰，在民進黨全代會後，今在台中烏日舉辦「好蔡上場」造勢大會；蔡其昌上台「我是蔡其昌」開頭，說明自己是「說到做到、行動派」的政治人物，只要當選，便啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」。

蔡其昌表示，只要當選台中市長，立即啟動「台中大建設元年」，推動「台中十大建設」：

一、捷運藍線，先除弊端，4年內動工。以百公里輕軌捷運，串連台中山海屯環線路網。比照高雄經驗，快速核定橘線與屯區的紫線。

二、65歲老人健保持續補助。顧長輩也要顧未來，我當市長，比照日本與韓國，營養加倍、午餐免費，讓父母更安心。

三、增闢科技產業工業園區。加速完成水湳國際會展中心以及興建工具機集貨中心，讓台中機械業以在地群聚優勢，成為國際採購中心，打造台灣另一個兆元產業聚落。

四、社宅加倍。4年內八千戶社會住宅動工，讓社宅總量達到1萬4000戶，讓青年朋友宜居宜業。

五、完成東豐快速道路興建。重起生活圈四號道路工程，以高架方式連結西濱快速道路、國三、國一、中彰快速道路及環中路，連結東台中與西台中。打通市政路，紓解台中工業區車流，增開台灣大道北側漢翔路延伸線，連結中科與水湳經貿園區。增設停車場並以科技管理，達成便捷、低污染的智慧交通城市

六、推動中區新裝計劃，更新傳統市場，推升在地經濟，讓台中市29個行政區各個小鎮風華再現。

七、營造市民為本的城市空間，行人自在、騎車暢通、公園好玩、友善寵物。守望台中，治安零死角。

八、打造至少30公里大台中水岸生活綠廊。在烏溪河畔興建「烏溪獨立音樂中心」，讓市民親水愛樂，與城市生態一起生活。

九、強化台中文化活動，增加文化藝術展演空間，設立城市歷史博物館