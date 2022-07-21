快訊

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這件事惹爭議

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

蔡其昌首場造勢 林佳龍：我是盧秀燕的剋星、蔡的動力

聯合報／ 記者趙容萱劉柏均黃仲裕／台中即時報導
台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影
台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍站台時說，台中停滯四年，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。現在台中最重要是行動、行動、行動，由蔡其昌接棒，讓台中市再發展，再次偉大。

蔡其昌「好蔡上場，團結勝選」首場造勢活動，今天上午十時在台中市烏日臻愛花園飯店登場，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及立委等民代、支持者等都到場。

林佳龍說，台中市政一棒接一棒，但四年前，棒子被人家搶走，接到棒子的現任台中市長盧秀燕，六都比起其他城市，台中進步的腳步慢下來，停滯四年，這次的市長選舉，他要做蔡其昌的後盾。

林佳龍指出，現在台中市很多建設，改個名字、預算加倍、時間拖延，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。

林佳龍說，台中的建設，在他任內與蔡其昌在立法院合作，但這四年，台中建設停滯，有升格沒有升級，線區邊緣化，屯區捷運藍線四年改四個站，就是缺乏具執行力的首長，他還開出支持蔡其昌，台中捷運到霧峰的支票。

林佳龍指出，台中空轉四年，台中會展中心攤位減少，預算加倍，還有轉運站立體化，結果還是要上下交流道；台中建設預算加倍，也有建設不見了，現在台中最重要是行動、行動、行動，由蔡其昌接棒，讓台中市再發展，再次偉大。

台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影
台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影
台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影
台中市前市長林佳龍今為台中市長參選人蔡其昌站台說，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。記者黃仲裕／攝影

2022大選

延伸閱讀

中市長選戰蔡其昌首場造勢 潘孟安：揹台中未來十字架

蔡其昌首場中市長選舉造勢 鄭文燦：輸贏在10%以內

林佳龍分析侯友宜民調：好比冰山「一塊融化就雪崩」

林佳龍專訪再提恩恩案 砲打侯友宜「沒有溫度」

相關新聞

藍天白雲計畫 台中空品改善

台中市改善空污推出「藍天白雲」計畫，根據環保署統計，台中今年上半年PM2.5平均值僅14.1微克，低於全國平均14.7微克，市長盧秀燕指出，是自民國95年以來同期最好的紀錄。

提「台中十大建設」證見 蔡其昌：開啟台中大建設元年

立法院副院長蔡其昌將代表民進黨，參選年底台中市長選戰，在民進黨全代會後，今在台中烏日舉辦「好蔡上場」造勢大會；蔡其昌上台...

蔡其昌首場造勢 林佳龍：我是盧秀燕的剋星、蔡的動力

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍站台時說，台中停滯...

立院朝琴紀念館兩會議室開放租借 民眾好奇「紅綠燈」

立法院活化台中市霧峰的民主議政園區，即日起把已有59年歷史的朝琴紀念館會議室對外開放民眾租借。

萬安45號演習7月26日人車管制 台中警方文宣外語版宣傳

今年度全民防衛動員「萬安45號」演習，7月26日中午1點30分至2點實施，實施人車管制，台中警方製作多國的外語宣傳單，讓...

屋頂修繕易生意外職災 台中市勞工局提醒應事先申報

台中市一家材料科技公司日前屋頂修繕時，工人自屋頂墜落，造成意外職業災害。市府勞工局提醒，廠房、民宅等屋頂修繕屬高風險作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。