蔡其昌首場造勢 林佳龍：我是盧秀燕的剋星、蔡的動力

民進黨台中市長參選人蔡其昌首場造勢活動「好蔡上場，團結勝選」今登場，台中市前市長、新北市長參選人林佳龍站台時說，台中停滯四年，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。現在台中最重要是行動、行動、行動，由蔡其昌接棒，讓台中市再發展，再次偉大。

蔡其昌「好蔡上場，團結勝選」首場造勢活動，今天上午十時在台中市烏日臻愛花園飯店登場，包括林佳龍、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安，以及立委等民代、支持者等都到場。

林佳龍說，台中市政一棒接一棒，但四年前，棒子被人家搶走，接到棒子的現任台中市長盧秀燕，六都比起其他城市，台中進步的腳步慢下來，停滯四年，這次的市長選舉，他要做蔡其昌的後盾。

林佳龍指出，現在台中市很多建設，改個名字、預算加倍、時間拖延，他是「盧秀燕的剋星」，是推動蔡其昌加速前進的動力。

林佳龍說，台中的建設，在他任內與蔡其昌在立法院合作，但這四年，台中建設停滯，有升格沒有升級，線區邊緣化，屯區捷運藍線四年改四個站，就是缺乏具執行力的首長，他還開出支持蔡其昌，台中捷運到霧峰的支票。