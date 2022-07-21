立院朝琴紀念館兩會議室開放租借 民眾好奇「紅綠燈」

立法院活化台中市霧峰的民主議政園區，即日起把已有59年歷史的朝琴紀念館會議室對外開放民眾租借。

大家在此開會之餘，還可以參觀區內的歷史建築、園藝，品嘗由霧峰區農會承攬經營的議蘆餐廳，若是兩天一夜，還可以住宿在區內的議蘆會館。

立法院中南部服務中心人員說，朝琴紀念館於1963年落成，距今有59年歷史，原為台灣省議會圖書館與各委員會辦公室、會議室，立法院承接後，為配合園區的「大博物館」計畫，未來將做為辦公空間，1樓、3樓的30人與100人會議室，除了提供立法委員開會使用，也開放民眾、社團、公司行號付費租借。

而園區除了會議服務外，民主議政園區的議蘆會館、民主時刻館、議政博物館，也提供餐飲住宿、古蹟導覽、休閒旅遊服務，歡迎民眾多加利用。

立法委員林靜儀昨天曾在區內開會，對於各辦公空間、會議室都裝設「紅綠燈」感到好奇。服務中心人員特別解釋，燈號由左至右為綠燈、紅燈與黃燈，分別代表副議長、議長與秘書長，此排列與當時省議會議事堂正中央三人座位一致。

當年通訊不發達，只要有上面任何一人抵達，燈號就會亮起，通知場內的工作人員「長官來了！」但自精省後燈就未曾亮起，也失去原本的功能，成為歷史故事，也經常引起參訪民眾好奇詢問。