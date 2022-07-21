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知名牛排館遭爆玉米湯杯薄膜遇熱脫落 台中食安處稽查
台中知名牛排店赤鬼牛排台灣大道公益路口分店遭爆玉米濃湯杯內薄膜脫落，有食安疑慮。台中市食安處今天說明，食安處派員稽查，業者出示合格檢驗報告，除移彰化縣衛生局查產品製程，也送驗問題玉米濃湯湯杯。
台中市食安處祕書蔡文哲說明，食安處在接獲反映後，立即派員稽查赤鬼牛排台灣大道公益路口分店，現場業者表示玉米濃湯杯耐熱溫度為攝氏95度，並出示製造商送驗檢驗報告，耐熱溫度符合性試驗及溶出試驗均符合規定。
蔡文哲指出，有關民眾反映濃湯杯內薄膜整個脫落情事，湯杯製造商是彰化縣業者，將移請源頭彰化縣衛生局前往製造廠查察產品製程。另現場抽驗盛裝玉米濃湯之湯杯，送驗耐熱溫度符合性試驗及溶出試驗，後續將視檢驗結果依規處辦。
食安處表示，餐飲業者應依食品安全衛生管理法相關規定，落實食品製作衛生自主管理，確保產品品質及依產製食品特性，選擇適當食品容器具包裝，以維護製作及販售食品安全衛生，確保消費大眾健康。
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