快訊

61歲費翔淡出演藝圈多年近況曝光 因這件事惹爭議

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

知名牛排館遭爆玉米湯杯薄膜遇熱脫落 台中食安處稽查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中知名牛排店赤鬼牛排台灣大道公益路口分店遭爆玉米濃湯杯內薄膜脫落，有食安疑慮。台中市食安處今天說明，食安處派員稽查，業者出示合格檢驗報告，除移彰化縣衛生局查產品製程，也送驗問題玉米濃湯湯杯。

台中市食安處祕書蔡文哲說明，食安處在接獲反映後，立即派員稽查赤鬼牛排台灣大道公益路口分店，現場業者表示玉米濃湯杯耐熱溫度為攝氏95度，並出示製造商送驗檢驗報告，耐熱溫度符合性試驗及溶出試驗均符合規定。

蔡文哲指出，有關民眾反映濃湯杯內薄膜整個脫落情事，湯杯製造商是彰化縣業者，將移請源頭彰化縣衛生局前往製造廠查察產品製程。另現場抽驗盛裝玉米濃湯之湯杯，送驗耐熱溫度符合性試驗及溶出試驗，後續將視檢驗結果依規處辦。

食安處表示，餐飲業者應依食品安全衛生管理法相關規定，落實食品製作衛生自主管理，確保產品品質及依產製食品特性，選擇適當食品容器具包裝，以維護製作及販售食品安全衛生，確保消費大眾健康。

延伸閱讀

台中台灣大道快車道文心路至朝富路段 7月底前燙平完成

酒精瓶被當成額溫槍 他上牛排館被噴傷雙眼獲賠8萬

台北國賓改建！星級美味「A CUT牛排館」將營運至7／15

美福牛排館7月每週三、四 55天乾式熟成丁骨買一送一

相關新聞

台中攜手台積電 打造都市綠廊

台中市政府與台積電攜手合作，去年在烏日區種下希望樹苗，台積電也種植台74高架橋下綠帶，投入近千萬元優化朝馬路到市政路段，今年二期再延伸到公益路段，預計年底完工，改造景觀與環境，創造台中綠色廊道。

藍天白雲計畫 台中空品改善

台中市改善空污推出「藍天白雲」計畫，根據環保署統計，台中今年上半年PM2.5平均值僅14.1微克，低於全國平均14.7微克，市長盧秀燕指出，是自民國95年以來同期最好的紀錄。

立院朝琴紀念館兩會議室開放租借 民眾好奇「紅綠燈」

立法院活化台中市霧峰的民主議政園區，即日起把已有59年歷史的朝琴紀念館會議室對外開放民眾租借。

萬安45號演習7月26日人車管制 台中警方文宣外語版宣傳

今年度全民防衛動員「萬安45號」演習，7月26日中午1點30分至2點實施，實施人車管制，台中警方製作多國的外語宣傳單，讓...

屋頂修繕易生意外職災 台中市勞工局提醒應事先申報

台中市一家材料科技公司日前屋頂修繕時，工人自屋頂墜落，造成意外職業災害。市府勞工局提醒，廠房、民宅等屋頂修繕屬高風險作業...

知名牛排館遭爆玉米湯杯薄膜遇熱脫落 台中食安處稽查

台中知名牛排店赤鬼牛排台灣大道公益路口分店遭爆玉米濃湯杯內薄膜脫落，有食安疑慮。台中市食安處今天說明，食安處派員稽查，業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。