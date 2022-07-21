台中綠空鐵道擬蓋廁所 遊民多...民眾憂淪地方死角

台中綠空鐵道完工開放後，吸引不少遊客朝聖，不過，全長1.6公里卻沒有廁所，遊客「方便」得跑1公里去台中車站，非常不便。中市府規劃在建國路與民生路口設置廁所解套，但此處採光差、街友多，地方擔憂淪為治安死角。中市府表示，將與地方討論，取得共識後再施工，避免造成治安隱憂。

「綠空鐵道」北段為東區帝國糖廠到台中車站，南段保留舊鐵道鐵軌、駁坎，打造空中綠廊，可串連鐵道文化園區，成為打卡、拍照新景點，吸引不少遊客朝聖。不過，綠空鐵道總長1.6公里，全程沒有廁所。遊客抱怨，尿急得向附近店家借用，不然得跑到1公里外的台中火車站「方便」，真的太遠。

中市府規劃在建國路與民生路口設置廁所，工程總經費70萬元，預計8月中旬動工，不過地方出現反對聲浪。

台中市南區長榮里長林政蒼說，此處原本規劃為機房，沒有良好的通風及採光，牆壁又厚實，現已經有很多街友佔地為王，未來設置廁所有了水源，更方便街友棲息，恐引發治安疑慮。

他建議如果要設置，照明設備要足夠明亮，或是改設置流動廁所。遊客也說，「安全比方便更重要」，如果有遊民聚集，寧願憋尿也不敢上廁所。

中市都發局指出，此處當初規劃作為升降設施及廁所，屬於道路用地，不過，因為當時尚未釐清是否可作為廁所使用，完工後只保留結構體，並預留管線，後續交由養護工程處施工。

台中市養護工程處表示，綠空鐵道確實有廁所需求，已經召開過一次地方說明會，由於地方擔憂有治安疑慮，將與地方持續溝通，取得共識後再施工，避免造成治安隱憂。