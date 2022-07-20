清境農場新朋友 「世界最萌小羊」今亮相辦滿月趴

耗時2年，「世界最萌小羊」瓦萊黑鼻羊今在南投仁愛清境農場公開亮相，為歡迎新朋友，場方今在夏季牧場大遊行活動幫牠們舉辦滿月派對，發送限量紅蛋，並推出限時特產品優惠活動，而其可愛模樣吸引大批遊客近距離接觸搶拍。

清境農場以「綿羊秀」聞名，全場約有422隻綿羊，以柯利黛綿羊為主力品種，還有黑肚綿羊、薩福克綿羊，而為增加綿羊種類，2年多前著手規劃向奧地利購買原產自瑞士瓦萊郡的瓦萊黑鼻羊，未料申請來台程序及過程一波三折。

清境農場表示，受全球疫情影響，近年空運嚴重塞機，加上我國對非洲豬瘟、口蹄疫等嚴格防範，多次修訂相關輸入檢疫條件，對產地出口、飛航運送等程序更加嚴謹，總算在今年5月下旬，讓20隻瓦萊黑鼻羊從奧地利經德國、荷蘭抵台。

而這20隻瓦萊黑鼻羊有3隻公羊、17隻母羊，牠們依規定飄洋過海並完成國內檢疫程序，於6月20日安抵清境農場，經1個月時間適應環境，擇定在今天的「夏季牧場大遊行」活動公開亮相，並舉辦滿月派對，慶祝牠們成為農場新夥伴。

清境農場場長彭松鶴說，瓦萊黑鼻羊有「世界最萌小羊」之稱，膝蓋與腳的黑毛，不分公、母都有螺旋狀的角，雖因臉部漆黑讓人看不透牠的五官，但性格溫馴親和，具反差萌而更顯可愛，今為歡慶牠們到農場滿月，現場發送限量紅蛋。