右腳跌傷比左腳腫一倍 盧秀燕被迫休假喊「金拍謝」

台中市長盧秀燕今晚在臉書發文，向台中市民們說「金拍謝」，表示自己前陣子跑行程跌倒，右腳微血管破裂導致腫脹，醫師命令要請假幾天休息，減少公開行程，原定行程改請其他首長代理。但她強調，「市政運作絕不停擺」，並放上自己受傷腫脹的右腿照，請市民們放心。

盧秀燕今早還到南屯視察社宅，中午接待交通部長王國材及立法院交通委員會，怎料晚間竟驚傳「受傷」，須向市民告假休養。

盧秀燕文章寫到，前陣子便發現右腳腫脹，但疫情當前，也沒感到不適，便沒有第一時間做檢查，直到今天下午，才請假安排就診檢查，竟然是跑行程時跌倒，微血管破裂導致，經治療處理後，返家休息，一切都好。