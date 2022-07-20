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右腳跌傷比左腳腫一倍 盧秀燕被迫休假喊「金拍謝」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕附上自己受傷的右腿，明顯腫脹嚴重，與左腿相比腫脹近一倍。圖／翻攝自盧秀燕臉書、聯合報系資料照
台中市長盧秀燕附上自己受傷的右腿，明顯腫脹嚴重，與左腿相比腫脹近一倍。圖／翻攝自盧秀燕臉書、聯合報系資料照

台中市長盧秀燕今晚在臉書發文，向台中市民們說「金拍謝」，表示自己前陣子跑行程跌倒，右腳微血管破裂導致腫脹，醫師命令要請假幾天休息，減少公開行程，原定行程改請其他首長代理。但她強調，「市政運作絕不停擺」，並放上自己受傷腫脹的右腿照，請市民們放心。

盧秀燕今早還到南屯視察社宅，中午接待交通部長王國材及立法院交通委員會，怎料晚間竟驚傳「受傷」，須向市民告假休養。

盧秀燕文章寫到，前陣子便發現右腳腫脹，但疫情當前，也沒感到不適，便沒有第一時間做檢查，直到今天下午，才請假安排就診檢查，竟然是跑行程時跌倒，微血管破裂導致，經治療處理後，返家休息，一切都好。

盧秀燕說，醫師囑咐她這兩天要少走動，因此近日原排定市長公出行程，將由其他首長代理或減少，強調「市政運作絕不停擺」，會以視訊方式參與市政重要決策會議。

台中市長盧秀燕附上自己受傷的右腿，明顯腫脹嚴重，與左腿相比腫脹近一倍。圖／翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕附上自己受傷的右腿，明顯腫脹嚴重，與左腿相比腫脹近一倍。圖／翻攝自盧秀燕臉書

盧秀燕

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