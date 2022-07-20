獨／第四劑22日擴大50歲以上接種 台中診所被問到爆
中央今天宣布，擴大第四劑接種對象，7月22日起50歲以上民眾都可預約接種。台中市不少50歲以上民眾擔心第三劑效期將屆，加上BA.4、BA.5來襲，都打電到診所詢問可不可以預約？診所電話接到手軟。台中市衛生局說明，台中50歲以上第四劑採合約院所預約接種、外展接種站接種雙軌制。
中央成人BNT存量不多，台中今天剩2610劑，負責文心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，青少年第三劑只能打BNT成人劑型，文心森林公園站今天搶打BNT，很多家長帶孩子衝接種站搶打BNT，現場開七瓶全數打完，共有77人接種，以青少年為多，今天上午2小時共有117人接種。
施勝桓說明，由於成人接種第三劑疫苗保護力逐漸降低，國門將全面開啟，加上BA.4、BA.5來襲，今天下午中央宣布50歲以上民眾7月22日起可預約接種第四劑，馬上診所詢問電話接不完，很多民眾想及早預約。
台中市衛生局說明，台中市政府配合中央政策，7月22起受理50歲以上新冠肺炎疫苗第4劑（第二次追加劑）接種，與第三劑間隔需間隔5個月以上，符合接種資格民眾可向台中市合約院所預約接種，或到外展接種站接種。
台中市衛生局統計，截至今天上午8時30分，台中市成人疫苗結存量，AZ疫苗有190劑、默德納3萬4010劑、成人BNT有2610劑、高端疫苗7808劑、Novavax 26940劑。
台中市衛生局說明，台中市新冠疫苗合約院所可上台中市衛生局官網查詢，台中市新冠疫苗接種站資訊，網址https://www.health.taichung.gov.tw/1937954/post
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