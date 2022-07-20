快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

獨／友人謊稱輕生「騙」走3千萬 詹雅雯血本無歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕爭取捷運 「台中好台灣就好」 王國材：行政支持

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
立法院交通委員會訪台中，市長盧秀燕希望交通部支持台中建設，台中好、台灣就好。圖／台中市新聞局提供
立法院交通委員會訪台中，市長盧秀燕希望交通部支持台中建設，台中好、台灣就好。圖／台中市新聞局提供

立法院交通委員會今訪視台中交通建設，市長盧秀燕笑說，交通部長王國材昨喜獲金孫，升格成「阿公」，心情一定很好，希望看在金孫的面子上，將這份喜悅加持在台中交通建設上，大力支持與幫忙。王國材說，台中捷運規劃是很好的構想，交通部將基於專業盡速審查，在行政程序給予支持。

盧秀燕接待立院交通委員會，她說，台中地理位置重要，中部唯一直轄市「台中好、台灣就好」，台中交通建設好，對台灣有加值作用，運輸更便利。

王國材說，不論捷運藍線、綠線延伸線、機場捷運(橘線)、屯區捷運都是很好的構想，連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍，形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部在行政程序會給予協助。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線去年正式通車後，躍升為捷運城市，台中捷運整體路網去年4月15日經交通部同意備查，將逐步推動完成。 

捷運藍線綜合規劃今年5月11日提報修正報告書，交通部審查中，捷運綠線延伸線可行性研究今年6月22日由交通部轉行政院審查中，機場捷運(橘線)及屯區捷運今年4月1日及6月20日提報交通部審查，持續積極配合中央審查程序，期早日核定。

葉昭甫簡介台中未來各項捷運路線規劃，藍線總經費1309.03億元，全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道，東至台糖生態園區，全線高架車站8座、地下車站12座，共20座車站。綠線延伸線總經費約286.83億元，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

彰化延伸段由綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站。

機場捷運(橘線)起於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，全長29.2公里，共設26座車站，15座高架車站、11座地下車站，總經費約1217.36億元。

另屯區捷運包括「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」二段，總經費共897.29億元。屯區環線北端銜接綠延G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長16.14公里，設置16座高架車站；藍線延伸太平自東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。

台中捷運 交通部長 機場捷運

延伸閱讀

影／東豐快立交共構有解套？王國材：支持計畫完成

盧秀燕恐贏20萬票 蔡其昌步步為營

出國旅遊露曙光？ 王國材：請觀光局研擬取消禁團令

振興補助上路國旅市場回溫 王國材盼觀光業多點耐心

相關新聞

盧秀燕爭取捷運 「台中好台灣就好」 王國材：行政支持

立法院交通委員會今訪視台中交通建設，市長盧秀燕笑說，交通部長王國材昨喜獲金孫，升格成「阿公」，心情一定很好，希望看在金孫...

疫情退散愛情快來！彰化市公所扮紅娘啟動未婚聯誼列車

疫情趨緩，可以追求愛情了！彰化市公所扮起紅娘，訂9月3日舉辦「2022遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，共受理80對非婚...

影／東豐快立交共構有解套？王國材：支持計畫完成

東勢豐原生活圈快速道路(簡稱東豐快)，地方與市府盼採立交共構，但增加22億元預算，中央不埋單，立委江啟臣今邀相關部會會勘...

長照機構防災動起來 暨大協助銀髮族今兵推演練

隨高齡化現象逐年提升，銀髮族長照住宿環境防災觀念應隨之調整，暨大土木系去年起即協助高齡者防災兵棋推演，並針對其環境研發防...

埔里造紙、日月潭立式划槳 南投縣戶外教育創商機

國內新冠肺炎疫情趨緩，學校暑期營隊也陸續開辦，南投縣政府整合縣內教育和觀光資源，爭取戶外教育商機，包括埔里造紙、日月潭S...

中彰管制電子煙 公共場所禁用

電子煙在青少年非常流行，台中市前年底立法管制，迄今已開罰181人，多數都是青少年違規使用電子煙。彰化縣電子煙危害防制條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。