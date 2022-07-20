盧秀燕爭取捷運 「台中好台灣就好」 王國材：行政支持

立法院交通委員會今訪視台中交通建設，市長盧秀燕笑說，交通部長王國材昨喜獲金孫，升格成「阿公」，心情一定很好，希望看在金孫的面子上，將這份喜悅加持在台中交通建設上，大力支持與幫忙。王國材說，台中捷運規劃是很好的構想，交通部將基於專業盡速審查，在行政程序給予支持。

盧秀燕接待立院交通委員會，她說，台中地理位置重要，中部唯一直轄市「台中好、台灣就好」，台中交通建設好，對台灣有加值作用，運輸更便利。

王國材說，不論捷運藍線、綠線延伸線、機場捷運(橘線)、屯區捷運都是很好的構想，連結陸海空國際門戶，跨縣市擴大服務範圍，形成環狀線，強化市區與山海屯區的交通網絡，交通部在行政程序會給予協助。

交通局長葉昭甫說，台中捷運綠線去年正式通車後，躍升為捷運城市，台中捷運整體路網去年4月15日經交通部同意備查，將逐步推動完成。

捷運藍線綜合規劃今年5月11日提報修正報告書，交通部審查中，捷運綠線延伸線可行性研究今年6月22日由交通部轉行政院審查中，機場捷運(橘線)及屯區捷運今年4月1日及6月20日提報交通部審查，持續積極配合中央審查程序，期早日核定。

葉昭甫簡介台中未來各項捷運路線規劃，藍線總經費1309.03億元，全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道，東至台糖生態園區，全線高架車站8座、地下車站12座，共20座車站。綠線延伸線總經費約286.83億元，大坑延伸段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

彰化延伸段由綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，增置5座車站。

機場捷運(橘線)起於台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈、台中車站、中興大學、台中軟體園區等地點，終點設於霧峰省議會附近，全長29.2公里，共設26座車站，15座高架車站、11座地下車站，總經費約1217.36億元。

另屯區捷運包括「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」二段，總經費共897.29億元。屯區環線北端銜接綠延G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長16.14公里，設置16座高架車站；藍線延伸太平自東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。