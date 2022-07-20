疫情退散愛情快來！彰化市公所扮紅娘啟動未婚聯誼列車

疫情趨緩，可以追求愛情了！彰化市公所扮起紅娘，訂9月3日舉辦「2022遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，共受理80對非婚男女報名，即日起到8月12日報名。

另供奉有月下老人的彰化市南瑤路無底廟鎮南宮，18年來，每年七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩，廟方即日起到7月30日接受報名，男女各50名，報名費300元，7月31日舉辦。

市公所指出，彰化市公所在2019及2020年也舉辦過2屆的未婚聯誼活動，已經促成多對姻緣，今年也有2對佳偶共結連理，公所送上65吋大電視做為賀禮。今年為回應廣大市民的要求，市公所再次扮起紅娘。

市長林世賢指出，「遇見幸福－愛在彰化」未婚聯誼活動訂於9月3日下午1時起至晚上9時，在彰化市老人文康中心、戶羽機關車園區辦理，透過分組聯誼、遊戲互動進而認識彼此，還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福，最後特別安排一場優質的音樂饗宴及浪漫的燭光晚餐，一起度過幸福時光。

參加聯誼者可獲得精選的參加禮、配對成功者將獲贈「加倍升溫星巴克禮券」，希望能延續良緣，活動最後每人均得參加摸彩，幸運者將可以帶回6000元禮券(共有6個名額)。林市長強調，另外，凡參加聯誼活動認識交往並於３年內締結連理者，可獲得50吋電視機乙部作為結婚賀禮。