快訊

獨／潤泰雙雄淨值危機 尹衍樑獨家專訪：南山準備上市

中國「爛尾樓」會爆炸嗎？全國停貸的房產危機

疫情退散愛情快來！彰化市公所扮紅娘啟動未婚聯誼列車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市公所9月3日舉辦「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，當天還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福。記者劉明岩／攝影
彰化市公所9月3日舉辦「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，當天還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福。記者劉明岩／攝影

疫情趨緩，可以追求愛情了！彰化市公所扮起紅娘，訂9月3日舉辦「2022遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，共受理80對非婚男女報名，即日起到8月12日報名。

另供奉有月下老人的彰化市南瑤路無底廟鎮南宮，18年來，每年七夕情人節都會舉辦「月老手牽手」未婚聯誼，也成就許多姻緣，去年因疫情停辦，今年疫情趨緩，廟方即日起到7月30日接受報名，男女各50名，報名費300元，7月31日舉辦。

市公所指出，彰化市公所在2019及2020年也舉辦過2屆的未婚聯誼活動，已經促成多對姻緣，今年也有2對佳偶共結連理，公所送上65吋大電視做為賀禮。今年為回應廣大市民的要求，市公所再次扮起紅娘。

市長林世賢指出，「遇見幸福－愛在彰化」未婚聯誼活動訂於9月3日下午1時起至晚上9時，在彰化市老人文康中心、戶羽機關車園區辦理，透過分組聯誼、遊戲互動進而認識彼此，還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福，最後特別安排一場優質的音樂饗宴及浪漫的燭光晚餐，一起度過幸福時光。

參加聯誼者可獲得精選的參加禮、配對成功者將獲贈「加倍升溫星巴克禮券」，希望能延續良緣，活動最後每人均得參加摸彩，幸運者將可以帶回6000元禮券(共有6個名額)。林市長強調，另外，凡參加聯誼活動認識交往並於３年內締結連理者，可獲得50吋電視機乙部作為結婚賀禮。　

這項活動報名條件為：25歲至45歲未婚男女（86年次至66年次），大專學歷，報名費：男生1000元，女生500元、2人同行８折優惠、3人同行7折優惠、4人同行5折優惠，詳情請上彰化市公所網站（https://www.changhua.gov.tw/）查詢。

彰化市公所9月3日舉辦「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，當天還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福。記者劉明岩／攝影
彰化市公所9月3日舉辦「遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，當天還特別帶領參加者走過浪漫燈海隧道，並搭乘愛情列車航向幸福。記者劉明岩／攝影

彰化 聯誼 疫情

延伸閱讀

民眾黨「大眾走」遠到彰化縣 發現這件事很重要

說好的中友百貨彰化館 距動工還有一段路要走

避免被轟搶錢 彰化警方公告66支固定桿測速器地點

加個油抽中百萬青年住宅 幸運兒大都棄房選現金

相關新聞

盧秀燕爭取捷運 「台中好台灣就好」 王國材：行政支持

立法院交通委員會今訪視台中交通建設，市長盧秀燕笑說，交通部長王國材昨喜獲金孫，升格成「阿公」，心情一定很好，希望看在金孫...

疫情退散愛情快來！彰化市公所扮紅娘啟動未婚聯誼列車

疫情趨緩，可以追求愛情了！彰化市公所扮起紅娘，訂9月3日舉辦「2022遇見幸福．愛在彰化」未婚聯誼活動，共受理80對非婚...

影／東豐快立交共構有解套？王國材：支持計畫完成

東勢豐原生活圈快速道路(簡稱東豐快)，地方與市府盼採立交共構，但增加22億元預算，中央不埋單，立委江啟臣今邀相關部會會勘...

長照機構防災動起來 暨大協助銀髮族今兵推演練

隨高齡化現象逐年提升，銀髮族長照住宿環境防災觀念應隨之調整，暨大土木系去年起即協助高齡者防災兵棋推演，並針對其環境研發防...

埔里造紙、日月潭立式划槳 南投縣戶外教育創商機

國內新冠肺炎疫情趨緩，學校暑期營隊也陸續開辦，南投縣政府整合縣內教育和觀光資源，爭取戶外教育商機，包括埔里造紙、日月潭S...

中彰管制電子煙 公共場所禁用

電子煙在青少年非常流行，台中市前年底立法管制，迄今已開罰181人，多數都是青少年違規使用電子煙。彰化縣電子煙危害防制條例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。