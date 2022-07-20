影／東豐快立交共構有解套？王國材：支持計畫完成

東勢豐原生活圈快速道路(簡稱東豐快)，地方與市府盼採立交共構，但增加22億元預算，中央不埋單，立委江啟臣今邀相關部會會勘並重話，「預算再卡，要率眾到行政院抗議」；交通部長王國材允諾，支持計畫要完成，預算部分中央會跨局處協商，朝既定時程來完工。

立委江啟臣指出，東豐快在2014年8月胡市長時代動工，規劃中央交通部、內政部營建署負擔73%、地方27%，要不是中央阻擋有變數，2020年早已完工；現在第三標上網招標，延宕4、5年，江更直言，「盧秀燕市長比較衰，接到爛攤子擦屁股，但她勇敢擔起來」，復工後遇到中央預算問題，造成第三標45億元市庫先負擔。

「今天預算再卡，我就率眾去行政院抗議！」江啟臣表示，當初胡市長規劃就是立交共構，為什麼取消？請去問林市長，現在重新編回要追加22億元，中央都不支出，「太過分了！」

江說，東豐快本來是國四延伸到東勢，降格變成國四接通潭子銜接74號，山城居民委屈成為生活圈快速道路，現在又延宕，山城居民情何以堪。

江強調，當初東豐快因司法與環評被迫中斷，中央與地方談好的經費比率怎能不算？籌措經費是部長、市長的問題，人民都有繳稅，要的是這條路趕快完成。

「我支持，也要將這計劃做完！」交通部長王國材表示，經費部分有兩種討論方式，但因國四豐潭段年底通車，計畫結束關帳，東豐快若加在國四建設內恐無法關帳，還要修正計畫。

王國材指出，若規劃在東豐快系統交流道延伸，東豐快總經費130億元再加系統交流道的22億元經費，他以行政院高度來說，樂見交通部增設交流道，但要從可行性修改計畫；若要走生活圈計畫，營建署聽來也未反對。

王國材表示，「東豐快是一定要做，要朝既定時程來完工」，行政院將跨局處內部溝通，台中市政府盡快將設計想法與經費一併討論。

交通部高速公路局表示，國四豐潭段今年底通車，計畫將結束，若額外在國道增設系統交流道，需可行性評估，約需3年時間；建議東豐快將交流道計畫納入，市府一併納入東豐快生活圈計畫內較完整。

交通部公路總局局長陳文瑞表示，交通部東豐快當初比率經費約27億元，生活圈道路系統經費來源是汽燃費，105年起汽燃費直接配給六都，中市每年約25億元，因此中央未再撥款。