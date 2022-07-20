長照機構防災動起來 暨大協助銀髮族今兵推演練
隨高齡化現象逐年提升，銀髮族長照住宿環境防災觀念應隨之調整，暨大土木系去年起即協助高齡者防災兵棋推演，並針對其環境研發防災應變機制，今年初考量疫情嚴峻暫緩兵推，近期疫情趨緩，今上午前往埔基醫院訪視並評估重啟兵推。
國立暨南國際大學指出，依據衛福部統計，2022年第一季，國內45歲以上中高齡身心障礙者人數已達93.3萬人，占所有身心障礙者的七成八，較2011年增加了13.2萬人，足見高齡化現象逐年提升。
而中高齡身心障礙者數量攀升，傷病及急診治療次數增加，長照機構照顧模式面臨轉型，防災模式也應調整，暨大土木系為此協助機構型住宿養護、日間照顧服務、非住宿型學習或復健中心、社區巷弄照護站等4類機構進行防災兵棋推演。
暨大土木系表示，過去地方社區或長照機構只注重消防規定，如今防災觀念已到全災害管理階段，除了火災，對於地震、風災或其他災害都要懂得整備防範及減災，甚至進行避災全員疏散模擬，提升長者及相關單位防救意識，進而減少傷亡。
該系近期盤點各類型機構，並檢視週邊環境，進行火災情境設定及消防編組，並研發防災應變機制，執行「舉陣腳本設計」及「兵棋推演」，透過討論起火原因、燃燒樣態與滅火操作，以及需維生系統支持及無法行動長者疏散的兵棋推演。
土木系教授陳皆儒則提到，住宿型機構人力為輪班制，但緊急應變小組各組成員無法明確區分日班、小夜班、大夜班等區隔，因此建議刪除班別說明，增加緊急應變任務分工表，提供人力編制較少機構，清楚條列各人員負責工作的優先順序。
暨大表示，長照防災計畫去年即推動，並陸續至埔里基督教醫院及其他機構兵推演練，今年因疫暫緩，但持續帶學生至各據點進行防災宣導，近期疫情趨緩，今天上午前往埔基醫院愚人之友家屋去洽談及訪視，同時評估規畫辦理今年度兵推。
針對暨大進行高齡者及長照防災兵棋推演，埔里鎮長廖志城說，暨大注意長照機構與據點防災議題，研發照顧者與高齡者防災機制及課程，更將學生帶入機構與社區據點，引導長者思考防災，若遭遇災害發生時懂得自保，將能提高生命安全。
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