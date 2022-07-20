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埔里造紙、日月潭立式划槳 南投縣戶外教育創商機
國內新冠肺炎疫情趨緩，學校暑期營隊也陸續開辦，南投縣政府整合縣內教育和觀光資源，爭取戶外教育商機，包括埔里造紙、日月潭SUP立槳體驗，讓學生透過戶外教育，體驗南投豐富的旅遊型態，更認識南投產業和自然人文特色。
南投縣觀光處表示，振興國旅15日上路，讓觀光旅遊恢復動能。南投縣有豐富多元的觀光產業，觀光處及教育處持續整合，配合108課綱，輔導產業配合課程教案規劃體驗課程相當成功，吸引外縣市學校到南投觀摩。
縣府21日將在中興會堂舉辦「南投縣整合觀光產業戶外海洋教育走讀嘉年華」，由縣府認證的戶外教育場域業者和績優學校成果分享，透過產業與學校的媒合，拓展更多商機。
教育處副處長王淑玲說，教育部公告各級學校每年舉辦兩次戶外教育，縣府以108課綱為基礎發展戶外教育。例如，埔里手工造紙遠近馳名，當地學校開設造紙課程，讓學生認識造紙產業，並到工廠動手造紙，融入特色產業的戶外教育課程，受到外縣市學校歡迎。
日月潭是觀光旅遊景點，也是國內水上運動重要基地，近年發展輕艇和SUP立槳相當熱門。南投縣戶外教育及海洋教育中心也以日月潭環潭景點，設計成相當受歡迎的日月潭桌遊大富翁，透過手機、平板電腦等載具，就能下載遊玩。
疫情趨緩，南投縣學校暑期營隊陸續恢復，8月跨縣市校外教學可望解禁。王淑玲說，希望利用戶外教育嘉年華，發展寓教於樂的戶外教學模式，讓縣內3萬多名中小學生認識家鄉特色，也吸引外縣市學校到南投戶外教學。
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