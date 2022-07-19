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麗寶斷軌式雲宵飛車安全機制啟動停10分鐘 遊客稱烤巴比Q

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
麗寶斷軌式雲宵飛車前天突然停止，遊客嚇到，業者說明是安全機制啟動。圖／取自記者爆料網
麗寶斷軌式雲宵飛車前天突然停止，遊客嚇到，業者說明是安全機制啟動。圖／取自記者爆料網

麗寶樂園斷軌式雲宵飛車前天周日遊客搭乘時，突然停在半空中，20多名遊客無法動彈嚇到，業者今天說明，這是器材安全機制自動啟動，10分鐘後恢復正常，業者發紅包給每位搭乘遊客致意。

前天周日中午，麗寶樂園遊客多，有遊客拍下影片放在抖音平台，多名遊客搭乘知名的斷軌式雲宵飛車，車廂抵達最高處時，突然無法再前進，遊客在網路上說，雲宵飛車「卡軌」，還配音說「曬到一個巴比Q」。

業者今天說明，前天中午斷軌式雲宵飛車電子開關訊號感應異常，安全機制自動啟動致停擺，斷軌停住，當時有20多名遊客，10分鐘恢復正常，業者發紅包給20多名遊客，當天天氣確實較熱；業者強調，此遊樂器材有嚴格安全機制，包括強風和異物侵入等情形，安全機制都會啟動，雲宵飛車暫停運作，確保安全。

麗寶樂園表示，這是全台唯一斷軌式雲霄飛車，設施軌道總長度580公尺，設施總高度49公尺，最高速度時速94公里，業者說，搭此遊樂器材前，工作人員都會向遊客說明，如果安全機制啟動，會短暫停止運作，遊客知道有此機制。

斷軌 麗寶樂園 紅包

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