鳥嘴潭人工湖爆違法棄土 立委怒批水利署官官相護

時代力量立委陳椒華今與環保團體舉行記者會指出，鳥嘴潭人工湖施工單位將挖填的土方非法傾倒在烏溪河川地，公共工程違反環評及水利法，水利署勿官官相護，「自家人申請、自行許可，又自行解釋無違法問題」，罔顧環評與相關法令。陳椒華並要求水利單位要認錯勿硬拗，汛期將至恐影響下游，環保署應確認是否違法，該罰要罰。

陳椒華指出，多年前即開始關切鳥嘴潭人工湖工程，從水資源、草屯垃圾場問題到去年挖到石棉廢棄物等，今年竟然發生公共工程在烏溪河川地非法傾倒大量土石，違反環評承諾，且危及石虎重要棲地，甚至水質汙染影響保育類巴氏銀鮈的生存。

對於開發單位經濟部水利署中區水資源局說有向烏溪主管機關第三河川局申請許可，並稱遭控違法填土區為施工便道，陳椒華批評，中水局和三河局皆是水利署的單位，等於是自家人申請、自家人核准，左手允許右手，未經過環評審查及同意，鑽漏洞罔顧環評與水利法。

石虎保育協會指出，進行烏溪石虎個體無線電追蹤時，發現鳥嘴潭人工湖施工單位將挖填的土方非法傾倒在河川地上，而非環評承諾上的土石堆置區。經查其環差報告發現，左岸的填土區、暫置區、臨時篩分區都在施工範圍內，但不包括河道。並以去年及今年Google衛星圖比對，可見國道六號草屯交流道北側和AB湖區東北側的烏溪河道均有大面積違法填土，超出環說書的填土範圍。

石虎保育協會質疑，施工階段監測和生態檢核工作知情不報，監督小組形同虛設，而中水局已非第一次違反環評承諾，協會於一月追蹤石虎時發現施工單位違規於夜間施工，嚴重影響當地野生動物包括石虎活動棲息，已於一月廿一日行文，可見中水局一再違背環評規定。

台灣蠻野心足生態協會顧問張豐年表示，中水局在烏溪的填土範圍一直往上擴大，通洪斷面進一步遭減，底下又有不少六高橋墩可阻水，應慎防日後水患加劇。而且先後築起阿罩霧取水堰、多處護堤，河道遭束縮後，淤積日趨嚴重，如今又遭填鉅量之棄土，通洪斷面進一步遭壓縮，日後水患恐加劇難以收拾，甚至連人工湖區都無法倖免。