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「文中52」校地在哪超困惑 中市議員當「導遊」帶你去

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員張耀中表示，文中52校地有部分仍由台糖出租給貨運業者，實地到現場，確實看不出有校地樣子，難免導致部分民眾疑惑。圖／張耀中服務處提供
台中市議員張耀中表示，文中52校地有部分仍由台糖出租給貨運業者，實地到現場，確實看不出有校地樣子，難免導致部分民眾疑惑。圖／張耀中服務處提供

台中南屯溪西地區新設國中，將於114學年度開始招生，立法委員張廖萬堅月初召開「文中52說明會」，讓更多民眾獲知這件事，但許多家長卻仍不清楚「文中52」校地在哪裡，市議員張耀中得知後，成為「文中52導遊」，帶領家長造訪校地，盼大家摒棄成見，走完建校最後一哩路，完成地方期待。

立委張廖萬堅月初召開「文中52說明會」，為南屯溪西地區爭取設置國中分校，解決當地教育資源缺乏問題，但實際校地位置卻是眾說紛紜；張耀中表示，自己多次接到家長詢問學校具體位置，為盡速讓民眾釋疑，若時間允許，都會擔任起「文中52導遊」，帶到校地現場解說。

張耀中表示，文中52校地位於嶺東路以南、保安二街、七星北街以北，但目前台糖仍有部分土地出租給貨運業者，實地到現場，確實看不出有校地樣子，難免導致部分民眾疑惑。

張耀中提到，自擔任市議員以來，有感學生受教權不該被漠視，從胡市長、林市長到現在的盧市長，都曾在議會被他質詢過這個議題，現在有了具體進度，包括他在內的許多地方人士同感欣慰。

張耀中說，新學校預計在114學年度開始招生，希望大家能夠摒棄成見，走完建校最後一哩路，讓學校能夠如期招生，才符合家長與學子們的期待。

關於文中52，中市教育局表示，已編列1億4400萬元預算，預計設置32間教室的國中，今年底完成規畫，明年初即可發包施工，今年8月市議會將審議。

台中南屯「文中52」校地位於嶺東路以南、保安二街、七星北街以北。圖／張耀中服務處提供
台中南屯「文中52」校地位於嶺東路以南、保安二街、七星北街以北。圖／張耀中服務處提供

張廖萬堅 教育局 台中市

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