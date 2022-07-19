信義鄉草坪頭步道年久失修 林明溱允諾加碼高架緩坡道

信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是南投著名景點，最受遊客喜愛前來賞花品茗，而觀景木棧步道卻因年久失修，目前腐朽毀損嚴重，縣長林明溱實地會勘後，加碼允諾一次性改善，並將階梯步道改成高架緩坡道，要讓遊客玩的更安全也更輕鬆。

林明溱表示，草坪頭是一座廣達48公頃的茶園，1993年由政府輔導成為觀光茶園，大遍綠油油的茶園，冬季前往還可看到路旁整排的山櫻花綻放，但茶園賞景步道已年久失修，上午實地踏勘時，看到破損的木棧道，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來，當下表示有立即改善必要，並要求觀光處重新規畫，將階梯步道改成高架緩坡步道。