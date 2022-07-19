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信義鄉草坪頭步道年久失修 林明溱允諾加碼高架緩坡道

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供

信義鄉草坪頭玉山觀光茶園是南投著名景點，最受遊客喜愛前來賞花品茗，而觀景木棧步道卻因年久失修，目前腐朽毀損嚴重，縣長林明溱實地會勘後，加碼允諾一次性改善，並將階梯步道改成高架緩坡道，要讓遊客玩的更安全也更輕鬆。

林明溱表示，草坪頭是一座廣達48公頃的茶園，1993年由政府輔導成為觀光茶園，大遍綠油油的茶園，冬季前往還可看到路旁整排的山櫻花綻放，但茶園賞景步道已年久失修，上午實地踏勘時，看到破損的木棧道，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來，當下表示有立即改善必要，並要求觀光處重新規畫，將階梯步道改成高架緩坡步道。

南投觀光處指出，草坪頭茶園位於信義鄉同富村台21線新中橫公路旁，海拔約1300公尺，進入草坪頭茶區可見到茶園旁的小廟前豎立一座大茶壺，所培育出的「玉山烏龍」有別於其他茶區，具有香、醇、甘是最大的特色，不僅每年櫻花季擠滿遊客人潮，常年雲霧籠罩的涼爽氣候，更是遊客前品茗、觀賞山景的好去處。

南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱上午踏勘草坪頭茶園賞景步道，看到破損的木棧道已年久失修，腐朽的板材鬆脫甚至能輕易徒手就提起來。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱

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