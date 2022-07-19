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影／夏日跟著河流去旅行 彰化八大社區各推遊程

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
「順著河流去旅行」，今夏來到彰化縣，水保局南投分局和參與的社區人員歡迎民眾參加。記者簡慧珍／攝影
「順著河流去旅行」，今夏來到彰化縣，水保局南投分局和參與的社區人員歡迎民眾參加。記者簡慧珍／攝影

中部地區氣候在全台最為怡人，農委會水土保持局南投分局攜手中部縣市社區，推出「2022夏日順著河流去旅行」，夏日來到彰化縣，今天田尾鄉彭園人文會館發表行程，有吃有玩更有深度人文走讀，認識台灣米倉的多元風貌。

和水保局南投分局合作的8個社區產業，分別介紹小旅行內容，順著濁水溪往北走，到二水源泉社區可體驗騎著單車踏訪源泉故事屋，去北斗鎮田野勤學參加大豆食農教育課程，前往織襪的故鄉-社頭鄉不僅參觀全台第一座織襪觀光工廠，更可以預約青年夥伴帶領從事芭樂、蜂蜜、雞蛋農事體驗。

濁水溪灌溉支流沿線遍布彰化，二林鄉西斗社區栽種葡萄，規畫酒莊巡禮，芳苑鄉永興社區推廣高粱品種三林穟產業，到永興可品嘗三林穟餅乾，喜歡花卉的不可錯過田尾公路花園、茉券花之鄉的花壇花現幸福小旅行，對特色產業有興趣的可到金興社區富雨公司訂製專屬雨傘。

田尾鄉長林守政表示，田尾鄉是個開放大花園，常給人「柳暗花明又一村」美感，遊客進入大門敞開的庭園觀賞花木造景，有問題請教庭園主人可獲得友善回答，有賓至如歸的親切感。

水保局南投分局分局長陳榮俊說，中部四季好風光，2022春天跟蝴蝶去南投小旅行，夏天順著河流去彰化旅行：秋天乘著海風去雲嘉海邊旅，冬天聞著咖啡香去旅行；彰化縣8個社區小旅行從6月到9月，全國唯一的黑泥田拔河已結束，7月23日在溪州純園有「護水十年 江湖稻義」黑泥季十周年紀念活動，規畫五大區域等著民眾參與，另有更多精彩行程等著民眾來報名體驗。

「順著河流去旅行」，參與的社區民眾介紹旅遊內容。記者簡慧珍／攝影
「順著河流去旅行」，參與的社區民眾介紹旅遊內容。記者簡慧珍／攝影

濁水溪 彰化

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