台中南屯增幹線公車？交通局：視現有6大幹線效果研議

台中市交通局規劃「幹線公車」，於去年7月正式上路，針對轄內公車乘客數最多的6條路線優先推動；民眾黨台中市議員參選人洪鑫任今偕同黨內同事，向市府陳情「盡速增設幹線公車南屯線」。交通局表示，將視幹線公車實施效果研議擴大。

民眾黨台中市議員參選人洪鑫任今指出，南屯區人口已達17萬人，呈現正成長，卻沒有幹線公車路線，相當納悶；洪鑫任今偕同民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻、市議員參選人林俊凱等人，於台中市政府召開陳情記者會，要求市府盡速增設「幹線公車南屯線」。

洪鑫任認為，幹線公車南屯線可以台中車站為起點，走向上路或忠勇路再到達高鐵台中站，途經中區、西區景點，再行經南屯核心區域，串連筏子溪東、西二邊的交通，終點駛往高鐵台中站，大幅提升在地民眾外出便利性，甚至帶動外地遊客進入南屯嶺東，亦能帶動區域觀光。

民進黨籍市議員張耀中表示，對南屯增設公車幹線並不反對，但希望市府交通局，可先全面性檢討台中目前公車政策，是否有達成開設路線時的預設目標？若要新設路線，也需了解當地使用需求再行規畫，否則只會浪費市民公帑，又達不到目標效率。

國民黨籍市議員朱暖英表示，對幹線公車增設至南屯並不反對，路網越多，當然對地方發展越有利，但也要看交通局的完整規劃。

台中市政府針對全市搭乘人數最多的6條路線規劃幹線公車，包含復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路等6大路；交通局長葉昭甫表示，經分析疫情前的公車運量，及各大路廊民眾搭公車的情形，台灣大道每月約250萬人次最多，崇德路55萬人居次，北屯路45萬人次、中清路及中興路各33萬人次、復興路24萬人次。

南屯區是否新闢幹線公車？交通局表示，先前盤點南屯區主要幹道路廊，如文心路、公益路、向上路、五權西路等大眾運輸資源，文心路已有捷運綠線服務，以加強捷運綠線橫向接駁為首要工作，節省有限的大眾運輸資源。