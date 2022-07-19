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彰化迷你影集上映 王惠美「撩落去」當演員拍劇
彰化縣府近期拍攝迷你影集「彰化現正盛開中」行銷縣政，影片找來專業團隊和演員，成果讓人耳目一新，彰化縣長王惠美還在劇中參一腳，她說，縣府突破以往民眾覺得政府的政策宣導枯燥乏味，7集影片將縣府政策以連續劇影片方式展現。
「彰化現正盛開中」今天上映，王惠美表示，第一集青年篇，描述年輕人不用靠家裡的資源，也可以於彰化開店創業，並帶出相關青年政策，由男女主角的演出，帶領觀眾了解縣府施行的各項青年政策與各項資源，包括縣府成立青年發展處、彰農學堂、老屋公益換租、創業三扶貼、彰化永樂商圈青年展店計畫等。
導演鍾宜成表示，現代人已經習慣以影片來吸收資訊，因此藉由7集影集來解釋縣府所提供的服務，如青創、長照、城市發展政策等，藉影片劇情串接，漸進地述說重點，讓民眾藉由影片來接收縣府重要政策訊息。
縣府新聞處表示，因應社會脈動及行銷趨勢，短影音行銷已是最流行的宣傳方式，縣府透過迷你劇集及影像書行銷模式，吸引年輕朋友關心公共政策議題，讓縣民感受到縣府提出的政策及幫助並非遙不可及，生活中有縣府當後盾，希望縣民朋友善用縣府提供的協助與資源，安心留鄉成家立業，後續還有農業篇、產業經濟篇、親子教育篇、社會福利篇、交通建設篇、未來願景篇等。
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