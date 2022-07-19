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福壽山農場新建賓館耗資3.19億 預計今年底營運
福壽山農場正新建國民賓館，耗資3.19億，預計今年10月完工驗收，今年底營運，可提供62間房，立委江啟臣今天到農場了解工程進度，期待新賓館提供遊客更舒適住宿環境。
福壽山農場是大梨山地區的指標景點，但可供住房老舊與數量不足，假日常一房難求，為了增加國內外旅客的旅遊便利性，立委江啟臣爭取3.19億經費興建綠色環保賓館，今天視察，關心工程進度。
立委江啟臣指出，近年來高山旅遊興起，從大梨山地區的武陵農場、福壽山農場，到合歡山、清境農場，中台灣的高山旅遊逐漸串聯，吸引國內外旅客爭相造訪，但福壽山農場過去可供住房數有62間，屋齡老舊，室內設備也已不符現今需求；為改善住房問題，他爭取3.19億元經費，興建具有智慧建築標章的綠色環保旅館，可提供62間客房，預計10月完成驗收，今年底啟動營運。
江啟臣表示，福壽山農場海拔超過2000公尺，在高山上新建賓館不易，建築材料運送不易，山上天氣狀況不穩也會影響工程進行，必須給所有工程單位最實質的肯定；他說目前工程進度已接近尾聲，後續向市府申請使照及試營運前檢測並須如期進行，才能趕上遠近馳名的福壽山楓葉季，提供到訪旅客更舒適完善的住宿服務。
福壽山農場副場長王仁助表示，感謝江啟臣立委對新建賓館的持續關心，因天候、營建市場缺工缺料及辦理變更設計等因素影響工期，目前進度達到95.64%，現正進行內部裝修、水電消防空調配管安裝，預計8月中旬完工。
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