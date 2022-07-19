台灣農漁業物產館揭牌 霧峰多一旅遊、買農特產去處

由台中市霧峰區農會發起創辦的台灣農創興業股份有限公司，今天舉辦台灣農漁業物產館揭牌及農事家政推廣教室啟用典禮，地點位在霧峰區農會四樓和地下一樓。物產館內有大面的燈籠牆設計，展示台灣農創最新開發的農產品、介紹台灣農業和各農會的故事，另還設有品茗區，並可讓消費者購買各式展售商品。

包括立法院副院長蔡其昌、農委會副主委陳駿季、台中市農業局長蔡精強、前立委顏寬恒、市議員蘇柏興、李天生和多位地方農會總幹事等都參加揭牌典禮。

蔡其昌對霧峰區農會近年的轉型大加肯定，並以米舉例說，霧峰區農會從種米、種好米、做有品牌的米，到現在演變為「品牌米的文化」，讓文創與農業結合，一路上走來相當成功。他說，政府的角色就是協助像這樣有創意、想做事，對農業能幫忙的單位，相關單位也應積極參與；希望大家一起努力，讓農業從上一個世代走向下一個世代。

陳駿季說，台灣農創結合了台中市從屯區到海線、山區的農會，甚至包括花蓮壽豐鄉農會、彰化區漁會，股東跨界合作，形成新的平台。這和以往先協助農民生產再找通路已經不一樣，而是從消費面的需求著手，再提出可能的產品，並與農委會合作，以新技術協助農民生產。這是從需求面帶動生產，能夠讓台灣農業永續。

霧峰區農會黃景建說，台灣農創公司由霧峰、大肚、大雅、沙鹿、神岡、烏日、龍井區等7家農會擔任發起人共同設立，接著再增加清水、大安、大里

、豐原、花蓮縣壽豐鄉農會、彰化區漁會、天元一炁公司等農漁會與農企，就像一座連結思維創新與在地產業結合的橋，希望透過組織協作與創新實踐，找出台灣農漁會產品的市場競爭優勢，讓優質的台灣農漁業重新展現亮點。