身障者到明道大學划船 體驗人生第一次

明道大學接受彰化縣政府委託，辦理運動i台灣2.0計畫身心障礙專案巡迴運動指導團專案，水上運動專家將帶著視障者和障視者划獨木舟和撒網捕魚，首次體驗人生第一次水上運動。

彰化縣盲人福利協進會理事長蔣昌華表示，視障者基本上幾乎沒機會體驗水上活動，很高興有機會到明道大學接觸水上運動，視障者光聽活動內容就覺得很有趣、很興奮，沒參加過的充滿期待，參加過的期待下一次。

明道大學把活動命名「愛運動 動無礙」，今天舉辦第14場，兒少身障者在明道大學水上運動指導人員帶領下小心翼翼坐上獨木舟，還好有家長陪伴，安撫他們對害怕水域的恐懼感，身障者看得見，模仿指導人員的划船動作，視障者看不見，家長抓住孩子的手，聽從指導人員口令操作船漿。

天使心家族社會福利基金會台中服務處關懷專員賴淑麗說，對家長和小朋友來說，這是一個很難得的家庭成員共同經驗，基金會的孩子很少有機會到大自然遊玩，這是第一次到明道范蠡湖水域遊玩，從害怕到開心，都說「哇！怎麼那麼好玩，下次一定還要再來玩」，孩子平常做復健、上認知課程都有一點辛苦，能到戶外從事安全的水上運動，家長都認為有這個需求也非常放心，希望下次還有機會和明道大學合作。

明道大學休閒保健系葉為谷主任今天表示，蠡澤湖是人工湖，相對於一般開放性水域的湖泊更加安全，歡迎身障者體驗戶外運動，不用擔心，明道大學擁有良好的環境與設施，是專業證照的培訓基地，只要注重安全、配合指導、穿著救生衣，都能有很好的活動體驗。

明道大學首度接受委託，並與天使心家族社會福利基金會台中服務處、彰化縣盲人福利協進會合作，今年將辦理40場次運動i臺灣2.0身心障礙專案巡迴運動指導團活動，已開辦13場，假日最多48人，平日最多20人，累積參加人數已達300人。