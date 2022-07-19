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彰化電子煙自治條例上路 公共場所禁用 違者最高罰5萬

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣電子煙危害防制自治條例正式施行，7月13日執行電子煙稽查專案，前往縣內電子煙專賣店、青少年聚集及公共出入場所共計15處場所稽查。圖／彰化衛生局提供
彰化縣電子煙危害防制自治條例正式施行，7月13日執行電子煙稽查專案，前往縣內電子煙專賣店、青少年聚集及公共出入場所共計15處場所稽查。圖／彰化衛生局提供

菸害防制法目前還未將電子煙納入，但電子煙盛行，多縣市訂定自治條例規範，彰化縣電子煙危害防制自治條例今年7月7日公布施行，規定校園、醫院、金融機關等公共場所不得使用電子煙，也不得販售、交付電子煙相關器物給未滿18歲者，違反者最高罰5萬元罰鍰。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，針對電子煙管制因立法延遲，中央建議地方先自訂自治條例，大致都是以杜絕兒童及青少年受電子煙危害為首要目標，不僅電子煙，新興煙品樣態多，也可能衍伸菸害和與毒害雙重問題，目前未能源頭管理，仍待中央修母法才能有效杜絕。

電子煙是由電子零件和煙油組成，彰化也有疑似銷售電子煙的店家，網路販售管道多，業者鑽漏洞時常將零件拆開賣，導致不易成案。

衛生局近年稽查銷售端發現店家往往只看到一些線圈，看似單純提供電子零件維修等，疑似煙油物質業者也可能辯稱香精，但經過網路和實體抽驗電子煙產品，今年以來已有6成含有尼古丁，因電子煙含尼古丁是以藥品管理，可依藥事法送辦。

衛生局指出，電子煙目前並非屬於菸品，菸害防制法禁止公共場所吸菸並未納進電子煙，自治條例補這塊不足，包括大眾運輸工具、旅館、電影院、圖書館等公共場所都禁吸電子煙，違者處2千元至1萬元罰鍰。

市面上電子煙與加熱式菸品因具有各種新奇口味和造型，有時以「煙彈」、「發光糖果」、「電動牙刷」等字眼美化電子煙，易吸引青少年購買，自治條例也規定未滿18歲者使用煙品或持有電子煙、與電子煙相關的器物及加熱式菸品，應上宣導教育，無故未接受防制教育者，處2千元以上1萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

衛生局

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