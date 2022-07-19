國道4號豐潭段工區旁社區水淹腳踝 民代要求改善排水

國道4號台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，當地新田里長吳政潭向立委楊瓊瓔、市議員賴朝國反映，相關單位今天現勘，中市養工處說2周內完成側溝清疏，高速公路局二工處預計10月底前移除水泥鋪面，恢復土壤涵養水源功能，並施作截水槽，攔截過量地面水。

國4豐潭段工程全線進度約97%，預定年底完工，其中潭子工區緊鄰豐興路二段503巷社區，因工區鋪設水泥，無法及時涵養過量地面水，致社區積淹水。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集交通部高公局二工處第四工務所、台中市養護工程處、潭子區公所、潭子區新田里長吳政潭會勘。

工區旁的社區入口，沙包堆成護城河，居民說淹怕，住戶表示，上月豪大雨，豐興路2段雨水灌向較低窪的社區，約有10多戶水淹腳踝，鄰居運來沙包擋水，並用掃具趕水，現在只要下大雨就擔心。

新田里長吳政潭說，當地原為農地，施工後變成水泥鋪面，市議員賴朝國表示，過去農田自有土溝排水系統，過多雨水、地面水匯聚至農地，若滿溢才經由土溝排向一旁旱溪。

高速公路局二工處第四工務所主任張瑜超說明，工區旁社區積水的原因，除瞬間暴雨超出負荷外，另民宅旁土溝淤積多年，已出動挖溝機協助清淤，清查發現該社區側邊有暗溝排水系統，民宅地勢低窪，洩水速度慢，若遇有短延時強降雨，較易積水。

張瑜超表示，該地域係經中央地調所公告「地下水回補敏感區」，原設計並未設置排水設施，使地面漫流水回補地下水，將協助增設截水槽，攔截因強降雨所產生的過量地面水，提前導引至既有溝渠。