快訊

直播／副指揮官人選懸而未決 指揮中心14時說明最新疫情

二哈拆爆家門「車上低頭反省認錯」網幫求情：原諒牠 飼主曝真相全笑翻

獨／不爽藍營青年加權 簡皇譽無黨宣布參選新北議員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道4號豐潭段工區旁社區水淹腳踝 民代要求改善排水

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國4台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，民代今天會勘要求改善排水。圖／立委楊瓊瓔提供
國4台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，民代今天會勘要求改善排水。圖／立委楊瓊瓔提供

國道4號台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，當地新田里長吳政潭向立委楊瓊瓔、市議員賴朝國反映，相關單位今天現勘，中市養工處說2周內完成側溝清疏，高速公路局二工處預計10月底前移除水泥鋪面，恢復土壤涵養水源功能，並施作截水槽，攔截過量地面水。

國4豐潭段工程全線進度約97%，預定年底完工，其中潭子工區緊鄰豐興路二段503巷社區，因工區鋪設水泥，無法及時涵養過量地面水，致社區積淹水。

立委楊瓊瓔、台中市議員賴朝國今天邀集交通部高公局二工處第四工務所、台中市養護工程處、潭子區公所、潭子區新田里長吳政潭會勘。

工區旁的社區入口，沙包堆成護城河，居民說淹怕，住戶表示，上月豪大雨，豐興路2段雨水灌向較低窪的社區，約有10多戶水淹腳踝，鄰居運來沙包擋水，並用掃具趕水，現在只要下大雨就擔心。

新田里長吳政潭說，當地原為農地，施工後變成水泥鋪面，市議員賴朝國表示，過去農田自有土溝排水系統，過多雨水、地面水匯聚至農地，若滿溢才經由土溝排向一旁旱溪。

高速公路局二工處第四工務所主任張瑜超說明，工區旁社區積水的原因，除瞬間暴雨超出負荷外，另民宅旁土溝淤積多年，已出動挖溝機協助清淤，清查發現該社區側邊有暗溝排水系統，民宅地勢低窪，洩水速度慢，若遇有短延時強降雨，較易積水。

張瑜超表示，該地域係經中央地調所公告「地下水回補敏感區」，原設計並未設置排水設施，使地面漫流水回補地下水，將協助增設截水槽，攔截因強降雨所產生的過量地面水，提前導引至既有溝渠。

楊瓊瓔表示，相關單位體檢水路，已找出淹水原因，高速公路局二工處要在10月底前將工區復舊，除移除水泥鋪面，恢復原有土壤地面，並施作截水槽，配合台中市養工處清疏側溝，一勞永逸解決淹水問題。

國4台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，民代今天會勘要求改善排水。圖／立委楊瓊瓔提供
國4台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，民代今天會勘要求改善排水。圖／立委楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 台中市

延伸閱讀

影／王必勝今上任疫情中心指揮官 誤叫蔡總統為賴總統

后里風鼓崎步道卡11年解套 拚9月完成規畫設計送審

后里長照機構提高預算至4.3億元 9月招標

台中潭子雅潭路黑板樹影響行人通行 民代要求移植

相關新聞

福壽山農場新建賓館耗資3.19億 預計今年底營運

福壽山農場正新建國民賓館，耗資3.19億，預計今年10月完工驗收，今年底營運，可提供62間房，立委江啟臣今天到農場了解工...

台灣農漁業物產館揭牌 霧峰多一旅遊、買農特產去處

由台中市霧峰區農會發起創辦的台灣農創興業股份有限公司，今天舉辦台灣農漁業物產館揭牌及農事家政推廣教室啟用典禮，地點位在霧...

身障者到明道大學划船 體驗人生第一次

明道大學接受彰化縣政府委託，辦理運動i台灣2.0計畫身心障礙專案巡迴運動指導團專案，水上運動專家將帶著視障者和障視者划獨...

新建台中大安綜合性市民服務大樓 活動中心兼日照功能

台中市議員李榮鴻多年前向中市府建議規劃設置大安區大型綜合性市民大樓，補足偏鄉照護資源及室內活動空間問題，相關單位今天會勘...

彰化電子煙自治條例上路 公共場所禁用 違者最高罰5萬

菸害防制法目前還未將電子煙納入，但電子煙盛行，多縣市訂定自治條例規範，彰化縣電子煙危害防制自治條例今年7月7日公布施行，...

國道4號豐潭段工區旁社區水淹腳踝 民代要求改善排水

國道4號台中豐潭段工區旁的平房社區，因地勢較工區低，上月急驟雨，水淹腳踝，當地新田里長吳政潭向立委楊瓊瓔、市議員賴朝國反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。