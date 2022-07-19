農路不平有騎士打滑摔倒 中市議長爭取清水6農路刨舖

台中市清水區中清、鎮政路旁等多處農路，路面像「補丁」，許多凹凸不平或破損，居民反映常有機車騎士摔倒，台中市議長張清照今天實勘要求改善，市府同意撥款300多萬元改善6條農路，共長1752.4公尺。

張清照表示，「路平、燈亮、水溝通」是人民基本需求，也是施政最基礎建設，道路平整不能只限於大馬路，一般農路是很多居民、農民每天出入通行要道，也應要重視；清水區鰲新路、鎮政路與中央路旁、中清路九段、自立路、臨港路旁，共有6條農路，急需刨除重舖路面。

張清照今與清水區公所、槺榔里長洪水家、中社里長王瑜蘭、秀水里長陳月娟等人實勘時，居民陳情說：「忍受這樣爛路好久了」，當地居民表示，這些農路一旦破損，只能針對破洞進行填補，長期下來路面很不平整，「機車打滑摔倒是常有的事」，有些來不及「補丁」，裸露路基或形成凹洞，老人家或孩童也不小心摔倒，他們向張議長爭取「行的安全」。