台中企業老闆愛分享 2場展覽推廣藝術社區咖啡飄香

企業老闆愛分享，台中磐興「娘家館」即日起展出長期支持的台灣當代年輕藝術家游主業「光所指引」複合媒材視覺展覽，長期支持藝術的鉅虹美學館有「顏色背後的幸福」黃宗祺師生油畫聯展開展，習畫14年的鉅虹董事長劉品辰也展出畫作。

台中市南屯區「銳宇ＧＴＩ」社區一樓公共空間設圖書館舉辦「喝進％職人咖啡的文化，在書海之間」活動。銳宇董事長李明潭本身就是日系咖啡迷，他特別引進日本品牌咖啡豆，邀住戶品嘗，讓住戶不必出門，下樓就能偽出國、品嘗日系咖啡。

磐興總經理游金洲說，磐興推動偏鄉「藝家人」美學下鄉十多年，將支持的藝術家、工藝師創作的舞台移師偏鄉，為偏鄉學子藝術扎根。全新完工的娘家館位於崇德八路、梅川東路口旁，是送給台中的禮物，首場藝術創作活動為游主業「光所指引」，即日起到7月29日、每天下午2時到5時；娘家新館前方還有書席，提供二手書交換。

鉅虹董事長劉品辰說，鉅虹多年來支持藝術不遺餘力，鉅虹美學館長期策展，讓藝術走入生活。即日起至7月31日展出「顏色背後的幸福」黃宗祺師生油畫聯展，期望透過畫作中充滿多彩多姿的生命力，讓觀眾感受幸福渲染力。