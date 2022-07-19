快訊

高中免試入學上午11時放榜 各學區查詢網址在這裡

放桌上恐傾斜晃動！iPhone 14 Pro鏡頭比12 Pro凸出2.78倍

立即打第四劑還是等Omicron BA.5疫苗？專家解析如何因應下一波新冠疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

八仙山自然中心森林FUN暑假 限額推6種主題親子活動

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
八仙山「森林FUN暑假 工作假期-移除外來種」活動，在森林中尋找外來種植物—紫背鴨跖草，並小心移除。圖／東勢林管處提供
八仙山「森林FUN暑假 工作假期-移除外來種」活動，在森林中尋找外來種植物—紫背鴨跖草，並小心移除。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心提供暑假FUN心提案，本月22日起至8月29日，每周一、五推出「森林FUN暑假」系列活動，共有6種主題，每場名額只有30位。

八仙山自然教育中心表示，這次6款活動中，7月精心規劃推出「山林搜查官」以實境解謎、分隊競賽方式認識永續森林的意涵；「蟲林野SAW」為探索白日與黑夜的八仙山森林，在涼爽及幽靜的森林步道中尋找躲在石縫、草叢、樹冠及池邊的小生物。

8月繼續推出精彩的「木育森活趣-飛鳥騎士」以童趣的方式由八仙山飛鳥騎士帶領大家認識森林環境，親手DIY國產木製玩具，製作屬於自己心中的八仙山飛鳥；「黑熊森林」為帶領大家認識谷關地區也是台灣黑熊的重要棲地，並一起重視黑熊保育議題；「工作假期-移除外來種」為一起成為森林小尖兵，協力移除園區內紫背鴨跖草，為八仙山森林環境盡一分心力；「林業人鮮體驗」藉由步道闖關，認識多數人不知道的森林護管員，並瞭解他們工作的辛勞之處。

為配合各項防疫準則，此系列課程皆為不過夜的單日型活動，並讓大家在森林環境中用餐，活動皆適合7歲以上喜愛大自然的成人小孩，每場課程費500元，報名多場另有優惠。

活動可線上及現場報名，每場名額只有30位，詳情與報名可至「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，即可找到「森林Fun暑假」報名頁面(https://reurl.cc/b2MMjr)，也可洽詢八仙山自然教育中心電話（04）2595-0299。

八仙山「森林FUN暑假：蟲林野SAW」活動，若天氣許可，將搭配點燈活動。圖／東勢林管處提供
八仙山「森林FUN暑假：蟲林野SAW」活動，若天氣許可，將搭配點燈活動。圖／東勢林管處提供
八仙山森林FUN暑假活動，有6大親子活動可挑選。圖／東勢林管處提供
八仙山森林FUN暑假活動，有6大親子活動可挑選。圖／東勢林管處提供

八仙 台灣黑熊 暑假

延伸閱讀

夏日小旅行 隆田ChaCha園區推4條踏訪路線

【重磅快評】種樹百里變塞車百里 拜蘇貞昌求速成所致

在家悶太久！雲林家扶復辦夏令營 受扶童參加踴躍

台南熱門旅宿一房難求 大型旅宿住宿率破9成

相關新聞

台中企業老闆愛分享 2場展覽推廣藝術社區咖啡飄香

企業老闆愛分享，台中磐興「娘家館」即日起展出長期支持的台灣當代年輕藝術家游主業「光所指引」複合媒材視覺展覽，長期支持藝術...

八仙山自然中心森林FUN暑假 限額推6種主題親子活動

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心提供暑假FUN心提案，本月22日起至8月29日，每周一、五推出「森林FUN暑假」系...

二林美人樹花道 電纜線將地下化

彰化二林的儒林路有成排的美人樹，花季時常常吸引遊客，不過樹木種在電線桿旁，枝葉容易卡住電纜線，每年都得修剪枝幹，不僅花錢...

拒台化許可展延 彰縣府國賠4.7億

彰化縣政府2016年停發固定汙染源操作許可證給台化公司彰化廠汽電共生設備，生產線停工迄今；台化兩度提訴願遭縣府駁回，再向...

在地職人／許金棒傳承父手藝 傳統工法雕偶頭

「台灣木偶之父」許協榮、許金棒父子，是國內少數能用傳統工法製作偶頭的老藝師，不但雕刻出金光戲全盛時期的大俠百草翁、斯文怪...

台中上半年人口正成長1.1萬餘人 民政局：遷入誘因多

受疫情、少子化影響，全國人口呈負成長趨勢，但台中市人口仍呈正成長，今年整體人口增加率為六都第二；中市民政局長吳世瑋說，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。