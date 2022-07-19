八仙山自然中心森林FUN暑假 限額推6種主題親子活動

林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心提供暑假FUN心提案，本月22日起至8月29日，每周一、五推出「森林FUN暑假」系列活動，共有6種主題，每場名額只有30位。

八仙山自然教育中心表示，這次6款活動中，7月精心規劃推出「山林搜查官」以實境解謎、分隊競賽方式認識永續森林的意涵；「蟲林野SAW」為探索白日與黑夜的八仙山森林，在涼爽及幽靜的森林步道中尋找躲在石縫、草叢、樹冠及池邊的小生物。

8月繼續推出精彩的「木育森活趣-飛鳥騎士」以童趣的方式由八仙山飛鳥騎士帶領大家認識森林環境，親手DIY國產木製玩具，製作屬於自己心中的八仙山飛鳥；「黑熊森林」為帶領大家認識谷關地區也是台灣黑熊的重要棲地，並一起重視黑熊保育議題；「工作假期-移除外來種」為一起成為森林小尖兵，協力移除園區內紫背鴨跖草，為八仙山森林環境盡一分心力；「林業人鮮體驗」藉由步道闖關，認識多數人不知道的森林護管員，並瞭解他們工作的辛勞之處。

為配合各項防疫準則，此系列課程皆為不過夜的單日型活動，並讓大家在森林環境中用餐，活動皆適合7歲以上喜愛大自然的成人小孩，每場課程費500元，報名多場另有優惠。