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台中上半年人口正成長1.1萬餘人 民政局：遷入誘因多

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市民政局表示，台中在就業、投資環境、公共建設、社會福利愈加健全，扣除全市國際遷徙人口數，台中市去年至今年上半年社會正增長1萬1381人。圖／台中市政府提供
台中市民政局表示，台中在就業、投資環境、公共建設、社會福利愈加健全，扣除全市國際遷徙人口數，台中市去年至今年上半年社會正增長1萬1381人。圖／台中市政府提供

疫情少子化影響，全國人口呈負成長趨勢，但台中市人口仍呈正成長，今年整體人口增加率為六都第二；中市民政局長吳世瑋說，台中市受惠於就業、投資環境的大幅提升，及公共建設、社會福利愈加健全，扣除全市國際遷徙人口數，台中市去年至今年上半年人口正增長1萬1381人。

據中央統計，全國今年上半年人口總數2318萬6278人，較去年上半年減少30萬1231人，自2020年新冠肺炎疫情影響下，國民選擇留居海外，待疫情趨緩再返國，導致回國恢復戶籍人數減少、出境滿2年戶籍遷出人數持續增加。

民政局提到，台中市人口今年5月首度低於280萬人，去年至今年上半年遷至國外總人數3萬8267人，如扣除全市國際淨遷徙人口數，中市人口增加數為正增長1萬1381人，在六都人口整體增加率為第二。

吳世瑋提到，台灣邁入高齡化社會，全國人口少子化趨勢明顯，各縣市出生率持續下降，從自然增減人數分析，死亡高於出生數是全國趨勢，台中因經濟蓬勃發展，有社會人口增加的優勢，人口減少的幅度比其他五都還算平緩。

吳世瑋說，台中市政府積極打造友善育兒環境，除降低公托月費外，更提高生育津貼至2萬元，完善公托資源，減輕家長負擔；台中基礎建設、就業機會也持續成長，是不少民眾移居台中的原因。

民政局說明，中市府持續推出友善婚育措施，多方管道鼓勵民眾「敢婚、願生、樂養」，經統計，台中市粗結婚率去年至今年上半年均穩居六都第一，穩健提升民眾安居台中生兒育女的意願。

台中市 疫情 少子化

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